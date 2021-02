Volnovich: «La vacuna es segura, y más en los adultos mayores»

La directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, remarcó hoy que la vacuna Spuntnik V contra el coronavirus «es segura, y más en los adultos mayores», y sostuvo que fue «bastante triste la campaña anti vacuna» que llevaron adelante sectores de la oposición, ya que «genera confusión en la gente».

«Ya empezamos a vacunar en los geriátricos. Lo primero que hay que decir es que la vacuna es segura para los adultos mayores», dijo en declaraciones a radio El Destape. La funcionaria destacó que incluso la vacuna es más segura para los adultos mayores por una pequeña diferencia, ya que «la efectividad de la vacuna en promedio general es de 91,6 y en los adultos mayores llega a 91,8».

Volnovich dijo además que el sábado pasado «empezamos la vacunación en la provincia de Buenos Aires», ya que «como la vacuna de la gripe todos los años, cada provincia dispone y le pide ayuda al PAMI», según explicó. «El gobernador de la provincia nos pidió que vacunemos toda la red de residencias geriátricas de la provincia de Buenos Aires, que son casi 3 mil, no son de PAMI por supuesto, pero vamos a vacunar las de PAMI y las que son privadas», detalló Volnovich.

En el caso de los adultos mayores que no viven en residencias geriátricas la mecánica es diferente y «tienen que inscribirse para recibir la vacuna, porque no es que si vos sos de PAMI te vacunas en PAMI» sino que va a depender del lugar de residencia. «Si sos de PAMI y vivís en la provincia de Buenos Aires es como si no fueras de PAMI, lo importante es que sos bonaerense. Si fueras de la Ciudad de Buenos Aires te van a vacunar en el lugar y cuando el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo determine, eso es lo importante», aclaró Volnovich.

En ese marco, la titular del PAMI valoró la campaña de inscripción teniendo en cuenta el proceso de masividad que va a ir ganando con el correr de los días porque es «la inscripción lo permite organizar la demanda», aseguró. Como es una campaña optativa, para organizar la demanda vos necesitas la inscripción para saber quién se quiere vacunar, donde están, porque en base a eso organizas», detalló la funcionaria.

En ese contexto, Volnovich detalló que «la logística es enorme. Hay que organizarse con tiempo. Hubo que comprar los freezers, los sistemas de control de temperatura, capacitar a la gente, contratar más gente, todo eso lleva tiempo», sentenció y agregó: «Nosotros trabajamos a demanda de cada provincia».