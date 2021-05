Trotta: «Mendoza y el Gobierno de la Ciudad no toman conciencia de la alarma epidemiológica»

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, acusó ayer a los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza de no «tomar conciencia» sobre la «alarma epidemiológica» que representa la pandemia, luego de que ambas jurisdicciones decidieran continuar con la modalidad presencial en las escuelas.

«Las diferencias con Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires no son sobre la importancia de la presencialidad, sino que no toman conciencia del problema particular que significa estar en alarma epidemiológica», dijo el funcionario. En una conferencia de prensa junto al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, Trotta dijo que «el tema de la presencialidad es un proceso dinámico y la política debe tomar decisiones, aunque algunos sectores no estén de acuerdo». «Nosotros vamos a cuidar la vida», enfatizó.

Puso como ejemplo «lo que hizo San Juan, que en 2020 fue la primera provincia que pudo transitar la presencialidad con protocolos, pero que en cuanto cambió la realidad epidemiológica, el gobernador tomó la determinación de suspender las clases presenciales». Por eso fustigó al Gobierno de la Ciudad y de Mendoza, y se lamentó porque «no acompañaron el fuerte consenso que construimos entre todos, ya que no tenemos grieta con ninguna jurisdicción».

Trotta explicó que por esa razón, dos días atrás, se aprobó en el Consejo Federal de Educación una norma que establece «cómo deben ser todos los pasos vinculados a la pandemia». El ministro subrayó que «hubo 22 provincias que votaron a favor de este esquema, incluso dos provincias gobernadas por Juntos por el Cambio» y que «esta es una decisión del sistema educativo de aplicar medidas en lugares donde estamos transitando alarma epidemiológica como una respuesta sanitaria para poder proteger la vida».

Trotta llegó ayer a San Juan para inaugurar el edificio de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Ingeniero Luis Noussan en el departamento de Albardón, a unos 15 kilómetros al norte de la capital de San Juan. Además, con el gobernador Uñac, firmó un convenio para construir un nuevo edificio para la Escuela técnica EPET 4 con un aporte de 500 millones de pesos y que tendrá una superficie de 6.000 metros cuadrados con subsuelo para talleres.

El jefe de la cartera educativa nacional aportó otros 1.000 millones de pesos para colaborar en la refacción y recuperación de 32 escuelas que sufrieron daños y desmoronamientos durante el terremoto del mes de enero de este año. La visita de Trotta se dio en el marco de los fondos comprometidos por el presidente Alberto Fernández para la reparación de las escuelas damnificadas y el anuncio de nuevas obras: el inicio de la licitación de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº4 y la construcción de 8 jardines de infantes; el ministro también participó de la inauguración de la Escuela Noussan.

El Gobierno nacional en conjunto con el provincial tomaron rápida intervención a fin de normalizar el desarrollo de la actividad escolar, por lo que ya han sido transferidos más de la mitad de los fondos. “Esta iniciativa responde al compromiso asumido por nuestro presidente y el Gobierno nacional para desplegar acciones en todo el territorio argentino, pero sobre todo donde se hace urgente la presencia indelegable del Estado”, dijo Trotta.

El gobernador Uñac agradeció al ministro de Educación “el compromiso, que demuestra que el federalismo no solo se declama sino que se practica, y que se puede construir a través de un Presidente y sus ministros, que tienen la responsabilidad de llevar adelante políticas que lleguen a cada una de las jurisdicciones provinciales».

Uñac hizo una valoración de la educación en época de pandemia en la provincia: “La educación significa condiciones laborales para los docentes y condiciones adecuadas para los alumnos, salarios dignos y óptimas condiciones de infraestructura. Desde hace un año hasta la fecha, sentimos que lo que pregonamos desde hace mucho, como es el legado del gran Maestro de América, es compartido por un presidente y un ministro que se preocupan y se ocupan de la educación argentina».

Las escuelas que forman parte del convenio se encuentran en instancias de reparación en el marco de la línea de Obras para Emergencias Climáticas y abarcan los niveles inicial, primario, secundario y adultos; también, escuelas técnicas, de capacitación laboral y secundario agrotécnico. Estas instituciones albergan a más de 27.000 niñas, niños, adolescentes y personas adultas en escolaridad. Los establecimientos educativos se encuentran en 11 departamentos de la provincia: Albardón, Angaco, San Juan capital, Caucete, Chimbas, Jáchal, 9 de julio, Pocito, Rawson, Rivadavia y Sarmiento.