Tetaz Chaparro: «Será necesario contrarrestar las individualidades del rival»

Nahuel Tetaz Chaparro, integrante del seleccionado argentino de rugby que el sábado pasado dio el golpe y venció a All Blacks de Nueva Zelanda en el arranque del Tres Naciones, remarcó que en el próximo encuentro ante el combinado local de Australia será “necesario contrarrestar las individualidades del rival”.

“Somos nosotros los que tenemos que manejar los tiempos del partido. Es necesario contrarrestar las individualidades del rival, porque ellos son potentes y marcan diferencias si los dejás”, expresó el pilar bonaerense, de 31 años. El equipo albiceleste obtuvo el último fin de semana un resonante triunfo 25-15 en Sidney, en su estreno en el certamen que aglutina a las principales potencias del Hemisferio Sur, a excepción de los campeones mundiales de los Springboks sudafricanos (2019), que desistieron de participar, a raíz de la pandemia del coronavirus.

De este modo, Los Pumas lograron el primer triunfo de la historia ante los poderosos All Blacks, al cabo de 30 enfrentamientos. El único antecedente que no había terminado en derrota databa de 1985, con un empate 21-21 en cancha de Ferro, con todos los tantos marcados por el apertura, Hugo Porta, histórico capitán del equipo. Para Tetaz Chaparro el del próximo sábado a las 5.45 hora argentina ante los Wallabies australianos será “clave el trabajo del scrum”.

“Ellos vienen de un muy partido con los All Blacks (vencieron por 24-22) y ya demostraron ser un equipo potente. Tendremos que estar conectados colectivamente para que no nos generen problemas”, dijo el exjugador de Stade Francais de Francia al sitio ‘A pleno rugby’. Tetaz Chaparro dijo que “solamente habrá que cambiar o ajustar algunos pequeños movimientos con relación al partido del sábado pasado. Las cosas básicas son las mismas”, expresó. “Sabemos que manejar los tiempos del partido es esencial. Y buscaremos que no obtengan confianza en su juego, porque si ellos lo hacen son un equipo de temer”, recalcó.

El plantel practicó hoy en el Leichhardt Oval en forma liviana, con exigencia baja. El seleccionado argentino (4 puntos) se enfrentará este sábado a su par de Australia (4), en partido que se desarrollará en el McDonald Jones Stadium de la ciudad de Newcastle, en el estado de Nueva Gales del Sur.