Soria pidió en Diputados «rescatar al Ministerio Publico de la crisis de legitimidad»

El ministro de Justicia, Martin Soria, aseguró que es necesario avanzar con el proyecto de reforma del Ministerio Público sancionado por el Senado y dijo que con esa iniciativa se busca «rescatar» al organismo de «la crisis de legitimidad» en la que ha caído.

Lo dijo al presentar ante un plenario de comisiones de Diputados una serie de propuestas de modificación al texto aprobado por la Cámara alta, en procura de alcanzar consensos sobre el tema. Al hablar ante un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Soria dijo que aprobar esa iniciativa «es fundamental para el restablecimiento del Estado de Derecho, que tanto daño ha sufrido en los últimos años».

Soria expuso ante esas comisiones, que conducen Rodolfo Tahilade y Hernán Pérez Araujo, respectivamente, donde no estuvo el bloque de Juntos por el Cambio, que rechaza el proyecto votado por el Senado Nacional y que el domingo por la noche anticipó su concretada ausencia al zoom. El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo a la vigencia del mandato del Procurador General de la Nación.

El titular interino de la Procuración General de la Nación (jefatura de los fiscales) es Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Precisamente, Casal fue ratificado en el puesto en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. En una exposición de más de una hora y media, el ministro aseguró que «la falta de un procurador legitimado por elección del Presidente con acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal virtualmente acéfalo», condición que, juzgó, «no puede prolongarse más tiempo si queremos seguir implementando el sistema acusatorio en Argentina».

Agregó que el proyecto «no tiene nombres propios sino que debe resolver un interinato y una vacancia que se prolongó ya tres años». «No se trata de resolver una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa, no se trata de simples parches. Queremos y debemos sentar las bases de la institucionalidad sólida y perdurable», agregó. A lo largo de su exposición, cuestionó la ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio y recordó que el macrismo presentó en 2016 y en 2017 proyectos para acotar el mandato del procurador.

«Lamento la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio, porque en cuanto a la duración del mandato del Procurador General hasta el macrismo presentó en 2016 sendos proyectos para terminar con el mandato vitalicio», remarcó el ex diputado nacional. Al defender que se pueda aprobar la designación del Procurador con mayoría absoluta del Senado, Soria dijo que «la Ley actual fue producto de una decisión coyuntural que se sancionó en el Congreso en 1997. Esa Ley debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio qué estamos llevando adelante».

Soria afirmó que «no se han podido lograr los consensos para elegir Procurador (General de la Nación) y por eso seguimos transitando el interinato más largo de la historia». «Ahora va a ser la Cámara de Diputados la que tiene la tarea de dejar de lado intereses mezquinos, tenemos que lograr una ley que sea producto del diálogo con todos los sectores, incluso aquellos que no piensan como nosotros», expresó el funcionario al pedir el acompañamiento de otras bancadas a la iniciativa.

A la hora de las consultas, el presidente del interbloque Unidad Federal, José Luis Ramón, expresó: «Proponemos que fiscales y jueces sean elegidos por voluntad popular. Pero en relación a este proyecto, ¿por qué no hay una procuraduría especializada en derechos del consumo? Este es uno de los temas centrales, evidenciado por la pandemia». Por el oficialismo, la diputada Vanesa Siley apuntó: «La perspectiva de género no es una cuestión menor, es muy serio, y hablar de esto en el Ministerio Público Fiscal es una necesidad que nos demanda no solamente las mujeres de nuestro país, los hijos, sus familiares. Es angustiante».

El ministro destacó los dichos de la legisladora y dijo que en el nuevo texto «se contemplan varias cuestiones relacionadas con la perspectiva de género». El misionero Diego Sartori, del Frente de la Concordia, le consultó al ministro sobre «cómo asegurar la independencia del Ministerio Público Fiscal y evitar que quede ‘preso’ de la política».

«La independencia y la autonomía para nosotros es lo principal; y lo primero que tenemos que hacer es devolverle el presupuesto a través de la autarquía financiera a ambos organismos. Porque el financiamiento fue lo primero que le borraron los autoproclamados republicanos allá por diciembre de 2015», manifestó el ministro.

Tras agradecer el respaldo de sus recientes compañeros de bloque, el santiagueño Ricardo Daives y la entrerriana Carolina Gaillard, Soria insistió en su cuestionamiento a Juntos por el Cambio: «Sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente».

En el cierre de la reunión, Tahilade anticipó que en las próximas semanas se invitará a representantes de asociaciones de fiscales, de magistrados y a doctrinarios, entre otros, para que fijen sus posiciones sobre el proyecto.