Sappia reclamó que la UCR abandone Juntos por el Cambio y cuestionó la postulación de Manes

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, insistió hoy con su planteo de que el partido abandone la coalición de Juntos por el Cambio, y consideró que para saber lo que significa la postulación en provincia de Buenos Aires del neurólogo Facundo Manes para el futuro del radicalismo se «necesitaría tener una bola de cristal».

«La llegada de (Facundo) Manes es como una reedición de la formación de lo que fue Cambiemos y hoy es Juntos por el Cambio. En esa oportunidad, como ahora, no hubo un acuerdo programático», señaló Sappia en declaraciones a la radio AM 750. El veterano dirigente cordobés, enfrentado con la conducción orgánica de la UCR, afirmó que esa fuerza política «se sometió a no opinar durante el gobierno de Mauricio Macri» y por eso estimó que «lo mejor sería salir» de Juntos por el Cambio.

«Lo vengo diciendo hace tiempo. La UCR no tiene que seguir en Juntos por el Cambio. El gobierno de Macri fracasó porque no hubo un acuerdo programático. Uno no sabe para dónde vamos a ir con Manes y eso me preocupa», afirmó el exfuncionario del gobernador cordobés Eduardo Angeloz y del gobierno de la Alianza que encabezó Fernando De La Rúa.

No obstante, Sappia observó que si la presencia del neurólogo en la UCR permite una primaria en Juntos por el Cambio puede ser un elemento favorable» para ese partido. «Para saber qué va a significar Facundo Manes, necesitaría una bola de cristal. Cuando elegimos en su momento a (Fernando) de la Rúa, sabíamos de dónde venía. Pero en este caso falta ese análisis».