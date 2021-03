Romina Romano: “Queremos conservar nuestros puestos de trabajo y volver a llevar un plato de comida a casa”

Trabajadores del Mercado del Norte de la capital tucumana se encuentran en las afuera del mismo realizando una protesta pacífica tratando de preservar sus puestos de trabajo a la espera de una respuesta del intendente Alfaro al desalojo que sufrieron.

Romina Romano, trabajadora del mercado, mencionó que el día viernes pasado en horas de la noche cedieron parte de la mampostería del edificio sobre la calle Mendoza esquina Maipú, desde la municipalidad en primera instancia dijeron que las habían apuntalado. “Personal de la municipalidad que trabaja dentro del mercado nos avisaron que el día miércoles se abría el mercado, a lo cual el intenten Alfaro solito a la Justicia que se realizara un plan de evacuación del Mercado ya que el mismo tenia peligro de derrumbe, el mismo nunca fue fundamentado por un profesional que elaborara el informe de estado del Mercado y que les diga que deben desocupar el mismo o que los notifiquen para el desalojo del Mercado”.

Romina resaltó que todavía no pudieron sacar sus cosas y la mercadería de los puestos hasta el día de ayer, muchos puesteros perdieron su mercadería y todavía no saben si desde la municipalidad se harán cargo de dichas perdidas. Desde la municipalidad les cortaron el gas y el agua y les dieron 96 horas para que desocuparan el predio y saquen todas los cosas que tienen cada uno en sus puestos. También mencionó que desde la empresa de luz provincial les aseguraron que no les cortaran la luz para poder conservar la mercadería y no perdieran la cadena frío. Lo que se plantean los puesteros es que si les dijeron que era un plan de evacuación porque les piden que saquen todas sus cosas.

Puntualizó que el intendente en ningún momento se acercó a dialogar con los puesteros del Mercado del Norte y que el único que se acerco fue un funcionario de la municipalidad que les informó que desde la municipalidad están elaborando un plan de contención económica para ellos, cosas que los mismos no creen porque a lo largo de los años que pasaron nunca cumplió con lo prometido y ahora no creen en sus palabras y piensan que fue toda una movida política del intendente. La trabajadora siguió remarcando que no hay un estudio técnico de derrumbe del edificio y que están dejando a más 1500 familias sin trabajó y no pueden llevar el pan a sus casas.

“Los trabajadores de Tucumán no se siente cuidado porque constantemente sufren hechos de inseguridad, despidos entre otras cosas donde el estado provincial no interviene y deja al trabajador solo ante los problemas que lo aquejan”.

En el día de ayer presentaron una nota ante la municipalidad para que les brindaran el informe donde se corrobora que corre peligro de derrumbe el edificio y hasta el día de hoy no les mostraron el informe. Por ese motivo es que hoy los puesteros se encuentran manifestando fuera del mercado y otro grupo se movilizó hacia el edificio municipal para que el intendente los reciba para dialogar y llegar a un acuerdo para destrabar la situación. Para los puesteros el Intendente Alfaro se encuentra cerrado en la idea de que se hace lo que él dice y punto.

Según tienen entendido que la mayoría de los concejales capitalinos se encuentran interviniendo en el tema y brindando su apoyo a todos los trabajadores porque saben que lo que está haciendo el intendente es incorrecto. La trabajadora remarcó y agradeció el apoyo que están recibiendo de sindicatos de trabajadores, movimiento sociales, agrupaciones sociales entre otras instituciones frente a la no respuesta por parte de la intendencia capitalina.

Enfatizó que si se proyecta realizar una reforma al edificio del Mercado es que dentro de dicha reforma ellos se encuentren dentro de la misma para poder continuar trabajando y llevar un plato de comida a su casa. Hoy están marchando a la municipalidad solicitando una audiencia y nos digan la verdad de la situación donde quieren recuperar sus fuente de trabajo y brindando un servicio a todos los tucumanos y de los turistas. “Generación tras generación de tucumanos comió una pizza o el mejor sándwich de milanesa, el mercado es de todos y es por eso que nosotros lo queremos salvar”.

Mencionó que el gobierno provincial se mantiene al margen y solicitan al gobernador Manzur que intervenga en la situación. Saben que existe una diferencia entre el gobernador y el intendente pero le solicitan que les brinde una ayuda para destrabar el conflicto que se inició hace una semana y que imposibilita continuar trabajando en los puestos del Mercada del Norte. Finalizando comentó que esta noche junto a organizaciones continuaran diagramando el plan de lucha y actividades para defender el mercado y la cultura tucumana, por lo cual invitan a todas aquellas personas o instituciones que quieran participar del mismo.