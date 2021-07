Referentes de Juntos por el Cambio se diferencian de Macri a días del cierre de listas

Distintos referentes de Juntos por el Cambio salieron hoy a diferenciarse de lo que fue el Gobierno de Mauricio Macri a días del vencer el plazo para la inscripción de listas de precandidatos de cara a las PASO, entre ellos el exministro Adolfo Rubinstein, quien dijo que durante la gestión de Cambiemos «la salud no fue prioritaria», y la referente del GEN, Margarita Stolbizer, quien afirmó que la pelea interna «la ganaron los moderados».

Rubinstein, de origen radical y quien fuera ministro de Salud de la gestión de Macri, señaló que durante esa gestión «la salud pública no fue una prioridad». Rubinstein, que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias competirá en Juntos por el Cambio con Adelante Ciudad, admitió que fue un hecho «simbólico» que puso de manifiesto la baja prioridad que el Gobierno de Macri le asignaba a la cuestión sanitaria, la decisión de que el Ministerio de Salud se convirtiera en Secretaría.

«Creo que hubo dos períodos: yo asumí a finales de 2017 y, a mediados de 2018, el país comenzó a desabarrancarse, hubo un cambio de prioridades y obviamente la salud pública dejó de ser una prioridad», afirmó Rubinstein, quien aspira a ser candidato a diputado del espacio Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo.

En diálogo con FM Delta, Rubinstein recordó que «la prioridad» en la gestión de Juntos por el Cambio, durante la presidencia de Mauricio Macri fue «la economía, la producción, las finanzas». «La salud pública no fue una prioridad del Gobierno anterior, y fue simbólico con la decisión de que Salud pasó a ser Secretaría, ante lo que yo estuve muy en contra», reconoció el exfuncionario de JxC y actual aspirante a diputado nacional.

Rubinstein confirmó su aspiración a presentarse como precandidato en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, para disputar un espacio en la lista que Juntos por el Cambio llevará a las legislativas del 14 de noviembre. Competirá en las internas de JxC con Adelante Ciudad, y disputará su lugar con las listas que encabezarán la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y con la que liderará el exministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy.

En este sentido, dijo que «Adelante Ciudad existe hace varios meses y es un espejo de Adelante Buenos Aires, que triunfó con Maxi Abad en la interna partidaria de la provincia y lleva ahora como candidato a Facundo Manes (UCR)» junto a otros referentes como el actor Luis Brandoni, el jurista Ricardo Gil Lavedra y Facundo Suárez Lastra. Desde Madrid, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, también de origen radical como Rubinstein, hizo escuchar su opinión al considerar que «el tiempo nos da la razón», tras los dichos del exministro de Salud de Mauricio Macri.

“Ahora resulta que los que decíamos esto antes, cuando había que decirlo, estábamos en lo cierto. El tiempo nos da la razón. Y seguirá haciéndolo”, afirmó Alfonsín hoy, a través de la red social Twitter. Por su parte, la titular del GEN, Margarita Stolbizer, analizó que la disputa interna en la coalición entre los sectores más duros, referenciados en Macri y Patricia Bullrich, y los moderados ya fue saldada, y que en esa pelea «ganaron las posiciones moderadas».

«Cuando Facundo Manes acepta la precandidatura para liderar una lista en la provincia de Buenos Aires, nos da un espacio de comodidad para ingresar en la coalición (Juntos por el Cambio) y discutir desde adentro», afirmó Stolbizer esta mañana en diálogo con la radio online FutuRöck. Y en ese sentido, la exdiputada nacional sostuvo que «hay una renovación» en la alianza de Juntos por el Cambio que «interpela» a todos los dirigentes de la oposición.

«No solo tenemos la aparición de Manes. También está (el vicejefe de gobierno porteño, Diego) Santilli y también (la exgoberndora María Eugenia) Vidal. Hay una renovación de lo que fue Cambiemos y las posiciones moderadas ganaron la pelea. Hoy lideran el discurso público y las listas», señaló Stolbizer. El miércoles pasado Stolbizer había confirmado, en diálogo con Télam, su alianza con Juntos por el Cambio de la mano de la precandidatura del neurólogo Facundo Manes para la provincia y su apoyo a la lista que encabezará la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en Capital.

«La figura de Manes es la más innovadora en el escenario político y no es un candidato de la grieta. No va a hacer una campaña descalificando y agraviando a nadie», afirmó la presidenta del GEN. Desde la campaña de Manes coincidieron con Stolbizer en señalar que la campaña “también será austera en tiempos de pandemia, no habrá grandes eventos y la idea es recorrer la provincia, los barrios y estar cerca de la gente”.

“En su discurso Facundo intentará evitar todo lo posible la grieta, hablará de futuro y no habrá golpes bajos ni críticas internas”, deslizaron a esta agencia desde el grupo que asesora al neurocientífico. Manes romperá su silencio en los próximos días cuando se oficialicen las listas, y mezclará apariciones mediáticas con recorridas por la provincia.