Reclaman que obligan a trabajar a casos positivos de Covid en áreas del Ministerio de Educación

Empleados de las distintas áreas del Ministerio de Educación reclaman que desde el organismo provincial obligan a concurrir a las personas con COVID positivo con el riesgo de contagiar a los mismos compañeros y estos llevar el virus a sus familias.



Empleados del Ministerio de Educación de la provincia se encuentran denunciando y reclamando que desde el Ministerio dirigido por Calsina se encuentran presionando a los empleados portadores de Coronavirus a que concurran a sus puestos de trabajo con el riesgo de diseminar el virus y contagiar a sus compañeros de trabajo. Una empleada nos comentó que “quería comunicar que en el Ministerio de Educación hay gente con covid positivo, los están haciendo ir a trabajar igual a todo el personal y no cerraron ninguna área”.

La misma continuo mencionando que “El personal está pidiendo que cierren todo y la jefa no quiere, no cuentan con elementos para prevenir, les dieron mascara pero la usan a la mañana y la tienen que desinfectar para que la use el de la tarde”. Solicitan que el gobernador intervenga en el asunto y les brinde una solución a sus reclamos y les brinden las medidas de seguridad sanitarias para desarrollar sus tareas dentro de las distintas reparticiones de la cartera educativa.