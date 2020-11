«Pol» Fernández no jugará más «por decisión propia», anunció Boca

Boca Juniors anunció esta noche a través de un comunicado que el volante Guillermo ´Pol´ Fernández «anunció que no quería continuar en la institución», pese a la intención de hacer efectiva la opción de compra cuando venza el préstamo con Cruz Azul, de México, dueño de su pase, el próximo 31 de diciembre, por lo que el club de la Ribera desistirá de concretar esa operación.

«Boca Juniors informa en relación al jugador Guillermo Fernández que si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul, de México, una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución», dijo el club. «Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente», añadió.

«Aclarado esto -señala el comunicado-, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020». El volante, de 29 años, llegó en enero pasado a préstamo de Cruz Azul de México, con un cargo de 7 millones de dólares para su compra, y tenía acordado -como dice el comunicado- tres años más si Boca hacía uso de la opción.

Pero en el momento que Boca arregló un nuevo préstamo con el Cruz Azul, el jugador y su padre -quien es su representante- observaron que el contrato de tres años ya no tenía validez, y que habría que acordar uno nuevo, con otros valores en lo económico. Así las cosas, las partes se pararon muy lejos en las cifras y según informaron allegados a la secretaría de fútbol boquense a Télam, eso hacía muy difícil que el jugador renovara su vínculo con el club, más allá del esfuerzo económico que se pudiera hacer.

«Pol» Fernández era uno de los jugadores preferidos del entrenador Miguel Russo y de Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo que comanda el consejo de fútbol, quienes lo consideraban clave para el andamiaje del equipo. Según infieren los integrantes del departamento de fútbol, el jugador tendría una oferta importante de un club español (Celta, de Vigo, que tiene como nuevo entrenador al argentino Eduardo Coudet, que cuenta con el mismo representante que Fernández, Cristian Bragarnik), que ya habría contactado a la entidad mexicana.

Es de recordar que cuando Boca arregló un nuevo préstamo con el club azteca, fue cedido a préstamo Ivan Marcone al Elche, de España, por un año, con la obligación de compra de 7 millones de dólares. Con ese dinero, Boca pretendía abonar el pase de «Pol» Fernández.

En cuanto al equipo para enfrentar a Talleres de local por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, se sabe que tendrá cinco bajas, que son los cuatro futbolistas que están con sus respectivas selecciones: Esteban Andrada (Argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona (Colombia), más Eduardo Salvio, con un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

En ese contexto, Russo ubicaría a Diego González por Campuzano y a Franco Soldano o Ramón «Wanchope» Ábila por Edwin Cardona. El resto de los cambios serán, en la parte defensiva, Agustín Rossi por Esteban Andrada y Emmanuel Mas por Frank Fabra. En el medio, Gonzalo Maroni jugará por el «Toto» Salvio y Sebastian Villa pasaría a moverse por el sector derecho. Boca volverá al trabajo mañana, desde las 9, en el centro de entrenamientos de Ezeiza, y nuevamente no van a concentrar para enfrentar a Talleres, ya que los jugadores se encontrarán directamente el domingo a las 19 en Casa Amarilla.

Boca, líder de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional con seis puntos, recibirá el próximo domingo a Talleres, de Córdoba, desde las 21.15 en La Bombonera, con el arbitraje de Patricio Loustau.