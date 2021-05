Para Martín Soria, se está dando «un paso importante para devolverle legitimidad a la Procuración»

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, destacó hoy que la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -que esta madrugada obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones de Diputados- «va a devolverle legitimidad a la Procuración» y a sacarla del «desprestigio y la parálisis institucional» actual.

Por otro lado, señaló que el rechazo de Juntos por el Cambio a la iniciativa se funda en la pretensión de ese sector de la oposición de «seguir manipulando la Justicia» del mismo modo en que -según indicó- lo hicieron durante la gestión macrista y remarcó que «por eso están tan desesperados». Además, subrayó que se trata de un proyecto que «no tiene nombres propios» y agregó: «No es para (Daniel) Rafecas (procurador propuesto por el Ejecutivo) o en contra de (Eduardo) Casal (actual procurador interino), sino que es a favor de recuperar el funcionamiento y el prestigio del Ministerio Público”.

«El Presidente (Alberto Fernández) me pidió generar los consensos para mejorar esta ley y terminar esta situación anómala de tener un jefe de los fiscales interino hace cuatro años», dijo el titular de la cartera de Justicia en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10. De esta manera, hizo referencia a las modificaciones introducidas en el debate en comisiones en la Cámara baja a la iniciativa que ya contaba con media sanción del Senado y que, ahora, con el dictamen de mayoría logrado esta madrugada, podrá ser analizada en el recinto.

De hecho, Soria recordó que tuvo «reuniones con asociaciones de fiscales y magistrados y se fueron incorporando modificaciones al proyecto que venía con media sanción del Senado». Entre otros puntos, la iniciativa limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador General de la Nación -jefe de los fiscales-, que actualmente es vitalicio, y modifica la mayoría necesaria para su designación, que pasa de los dos tercios de los presentes a la mitad más uno de los miembros del cuerpo.

Entre las modificaciones incorporadas ahora por la Cámara baja, a propuesta del ministro Soria, se incluyó un cambio en la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género como así también en la mayoría establecida para poder destituir a un procurador. En este sentido, en las declaraciones que formuló esta mañana a Radio 10, Soria precisó que la iniciativa fija «un límite temporal al mandato del procurador, como ocurre en toda América Latina, dejando de ser un cargo vitalicio y reduciendo las mayorías necesarias para su designación».

En ese marco, subrayó que, de ser sancionada, la reforma «va a devolverle legitimidad a la Procuración, y va a servir para sacarla de esta situación de desprestigio y parálisis institucional”. Ante una consulta respecto de la postura de la oposición de negarse a respaldar esta iniciativa dijo que responde a “la desesperación que tienen, ya que es la misma ley que quiso sancionar el macrismo con (Germán) Garavano (exministro de Justicia) en 2016”.

“En ese momento optaron por suprimir el debate legislativo y recurrieron a la (llamada) ‘mesa judicial’, hostigaron hasta hacerla renunciar a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó (quien dejó su cargo en diciembre de 2017) y persiguieron hasta a las hijas”, explicó Soria. El funcionario remarcó que “así es como llega al cargo un suplente que lleva casi cuatro años, con el que (el ex presidente Mauricio) Macri, (y los diarios) Clarín y La Nación se ve que estuvieron muy cómodos”, afirmó en alusión al procurador interino Eduardo Casal, quien ejerce esa función tras el paso al costado de Gils Carbó.

Soria dijo que “hay que preguntarse por qué no quieren debatir esta ley, y por qué sus medios y ellos están tan desesperados organizando escraches». Sobre el candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández para la Procuración, Daniel Rafecas, quien adelantó públicamente que no asumirá el cargo si es que se modifican las mayorías necesarias para su elección, consideró que “se apresura, porque esta ley es necesaria más allá de quién sea el procurador”. “La Argentina -continuó- necesita un procurador con límite temporal en su mandato, es lo mismo que planteaba Cambiemos en 2016”.

Al retirar sus cuestionamientos al procurador interino Casal, Soria dijo que “está atornillado en el cargo y defendió a personajes que hicieron mucho daño, como (Carlos) Stornelli o (Raúl) Pleé”. También dijo que Casal “persiguió a fiscales” y recordó los casos de “Gabriel de Vedia, que se puso a investigar a (el ex ministro de Finanzas Luis) Caputo y (al ex vicejefe de Gabinete Mario) Quintana, o la fiscal (Gabriela) Boquín, que investigaba el desfalco en el Correo de la familia Macri”. “No estamos hablando de alguien que está haciendo bien las cosas, y por eso no es casual tanta defensa corporativa”, concluyó.