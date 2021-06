Otras 641 personas murieron y 35.355 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, en tanto el Gobierno afirmó que «las autoridades de los lugares con alarma epidemiológica deberían marcar el ejemplo» y cumplir con las medidas de cuidado para frenar el crecimiento exponencial de casos de Covid-19.

Según los fallecimientos y nuevos casos reportados hoy por el Ministerio de Salud, suman 78.733 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.817.139 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De los 3.817.139 contagiados, el 88,58% (3.381.337) recibió el alta y 357.069 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 7.417 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 78,1% en el país y del 77,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 12.713.228, de los cuales 9.848.321 recibieron una dosis y 2.864.907 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 15.373.890. El reporte consignó que fallecieron 367 hombres y 264 mujeres, mientras que seis personas de la provincia de Buenos Aires, una de la Ciudad de Buenos Aires, una de Entre Ríos, una de Mendoza, y una de Misiones que fueron reportadas sin dato de sexo.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 107.697 testeos y 14.067.367 desde el inicio del brote. En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que «las autoridades de los lugares con alarma epidemiológica deberían marcar el ejemplo» y cumplir con las medidas de cuidado dictadas por el Gobierno nacional para frenar el crecimiento exponencial de casos de coronavirus.

«Cuando hay alarma epidemiológica, está contraindicada la presencialidad en escuelas. Las autoridades de esos lugares deberían marcar el ejemplo y respetar una norma nacional, con medidas de cuidado», remarcó Cafiero a los canales América y Crónica TV. El ministro agregó que el Gobierno nacional no piensa «por ahora» en aplicar «medidas adicionales» de restricción para mitigar los contagios, al remarcar que lo que se promueve es que «se apliquen» las normas que están vigentes a través del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Previamente, Cafiero, afirmó que «hay mucha expectativa» en la llegada esta semana de más cargamentos de vacunas contra el coronavirus y que, en ese sentido, se aguarda el arribo de más dosis de Sputnik V y AstraZeneca. En declaraciones a FM Altos de Bahía Blanca, Cafiero habló también sobre la negociación con el laboratorio Pfizer: «Es necesario aclarar que no existen ni existieron ni 12 ni 15 millones de vacuna Pfizer y Argentina las rechazó. Eso no es verdad, no pasó nunca, es falso, y la oposición instala eso porque trata de poner una situación de desánimo e indignar más al que está indignado».

En paralelo, apuntó que la producción en la Argentina de la Sputnik V «comenzaría a fines de este semana o principios de la próxima». Según informó hoy el Ministerio de Salud, la Argentina superará mañana los diez millones de personas vacunadas contra el coronavirus, con una sola dosis. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró hoy preocupada por la situación epidémica en Sudamérica, alertó que los brotes de contagios que ya azotan a la región están empeorando de nuevo e instó a los Gobiernos a redoblar esfuerzos.

El director de la OMS para situaciones de emergencia, Michael Ryan, señaló que la proporción de testeos de coronavirus que resultaron positivos en muchos países sudamericanos continúa siendo «remarcablemente altos». Algunos de los países que muestran estos indicadores son Paraguay, con el 37% de positividad en las pruebas; Argentina, con el 33%; y Colombia, con el 30%. Al mismo tiempo, lamentó que «las tasas de letalidad en Sudamérica (en general son) más altas que en muchas otras partes del mundo», y adjudicó su causa a la gran presión a la que «durante mucho tiempo» fueron sometidos los sistemas de salud del continente.

El Gobierno de Chile, por ejemplo, informó hoy que se reportaron 44 fallecidos y 5.040 casos en la última jornada, lo que deja al país con 29.344 personas que murieron a causa del virus y con 1.389.357 contagiados totales desde que comenzó la crisis sanitaria. A su vez, e Gobierno de Paraguay renovó hoy al mecanismo internacional Covax, encabezado por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el pedido de entrega de vacunas contra la Covid-19, por cuya escasez el Ejecutivo es fuertemente criticado.

La viceministra de Salud, Lida Sosa, dijo a la estatal Paraguay TV que los representantes Covax respondieron que el retraso en la entrega «es un inconveniente que están teniendo los fabricantes de cumplir con el mecanismo para poder proveer a todas las regiones». Mientras, cuatro organizaciones internacionales afirmaron hoy que los líderes mundiales deben asumir un «nuevo compromiso» para trabajar por una distribución más equitativa de las vacunas contra el coronavirus.

«Acabar con la pandemia es posible y requiere una acción global hoy», dice el texto firmado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; el presidente del Banco Mundial, David Malpas, y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, apuntó la agencia de noticias AFP. En tanto, en Europa, el Gobierno británico no registró hoy ningún muerto por Covid-19 en las últimas 24 horas, por primera vez desde fines de julio pasado y con una campaña de vacunación muy avanzada, pese a la preocupación que suscita el aumento de casos de la variante Delta proveniente de India.

Así, el número total oficial de muertes en el Reino Unido sigue siendo de 127.782. Según el último balance oficial, Gran Bretaña contabilizó hoy 3.165 contagios adicionales, lo que lleva el total a casi 4,5 millones e indica un repunte de los casos respecto a las últimas semanas. Por su parte, otros países europeos, como Suecia y Países Bajos, levantaron restricciones internas o para viajeros ante una mejora en la cantidad de casos de coronavirus, misma razón por la que Alemania decidió bajar el nivel de riesgo por primera vez en seis meses.