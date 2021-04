Nuevo secundario y edifico escolar para Monterrico

Gerardo Morales firmó el acta de inicio obra para la construcción del edificio del colegio secundario que funcionará en Monterrico.

El gobernador Gerardo Morales y la Ministra de Educación Isolada Calsina, rubricaron el acta por la que se formalizó la construcción de un edificio escolar para un nuevo colegio secundario a inaugurarse en la localidad de Monterrico. La obra está a cargo de la constructora Emprendimiento Río Grande SRL, se invertirán 96.693.638 pesos financiados por la CAF, en el marco del Programa de Mejoramiento y Acceso a la Calidad Educativa (PROMACE).

Morales señaló que “la construcción del edificio va a en línea con la consigna de fortalecer la educación pública, que permite garantizar la igualdad y de tener las mismas posibilidades para lograr el ascenso social”. El mandatario anunció la reparación integral de: la escuela Técnica N° 1, la Escuela N° 153, la escuela N° 24 Nuestra Sra. del Rosario, la escuela N° 30 Juana Azurduy de Padilla y la N° 37 Felipe Antonio de Iriarte, y la creación de un nuevo jardín de infantes.

“Apostamos al cambio de la matriz productiva y a lo que nos va a generar futuro, que es la educación pública de calidad”, remarcó el Gobernador, al tiempo que valoró la construcción de Cauchari y la decisión de “destinar las ganancias a educación”. En ese sentido indico que Jujuy comparte una “agenda global”, como el tema litio, energía renovable y cuidado del ambiente. Reiteró la decisión de mantener la presencialidad en las escuelas de la provincia, recalcó que “es la forma de cuidar a los chicos que sufren el tránsito de la pandemia”, y añadió que “esta tiene que ser una causa de nosotros como familia y cómo pueblo.

No hay escuela que no hay visto a los chicos y docentes contentos de haber retomado la presencialidad”. Por ultimo expresó: “hoy lo prioritario es el trabajo y la educación, por eso no vamos a afectar la actividad en el trabajo formal e informal, ni la educación”. Por su parte, Isolda Calsina señaló “que es una alegría más para todos los jujeños iniciar una obra más en Monterrico, especialmente en este barrio donde hay chicos y chicas anhelando cumplir con el derecho a educarse con calidad en un mundo que demanda cada vez más saberes y que van a posibilitar la inserción laboral de los jóvenes”.

“En Jujuy estamos celebrando dos meses del inicio de clases, de tener aulas abiertas, escuelas seguras y una presencialidad cuidada gracias al esfuerzo de todos”, indicó la ministra. “Es vocación de este gobierno llegar con servicios educativos a cada chico y chica de la provincia, con mejores condiciones edilicias, conectividad y tecnología, pero también con docentes capacitados y diseños curriculares acordes a este tiempo”, concluyó.

Detalles del edificio

El edificio contará con las dependencias y espacios pensados para cubrir las necesidades educativas de la comunidad: un área de gobierno compuesto por la dirección, vice dirección, secretaria, sala de profesores y receptoría; cinco (5) aulas; sector de servicios con cocina y comedor; baños para estudiantes mujeres, varones y para docentes; un espacio común (patio); una biblioteca; un salón de usos múltiples (SUM); una sala multimedia; un polideportivo y un depósito. Estuvieron presentes el intendente de Monterrico, Nilson Ortega; la senadora Nacional, Silvia Giacoppo; el represente de la empresa constructora, Guillermo Assaf; funcionarios y legisladores provinciales.