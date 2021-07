«No queremos que los jubilados sean la variable de ajuste», dijo el Presidente al anunciar un bono

El presidente Alberto Fernández subrayó ayer que al Gobierno nacional le «preocupa mucho la situación de los jubilados» y no quiere que sean «la variable de ajuste» ante los aumentos de precios, al anunciar el pago en agosto de un bono de 5.000 pesos para los trabajadores retirados.

«Ustedes están acá porque somos el Frente de Todos, y todos hacemos falta en la gestión de levantar la Argentina y nadie sobra», dijo Fernández al encabezar un acto en el Club Social y Deportivo Ituzaingó de Lomas de Zamora. El jefe de Estado destacó que precisamente en ese lugar, hace dos años y en la campaña presidencial, anunció que «en la Argentina los jubilados no iban a pagar más por sus medicamentos» porque la clase pasiva debía optar en aquel momento entre «pagar la luz o comprar remedios».

«Todos somos el Frente de Todos, el Gobierno de todos, de cada uno de nosotros, porque aquí nadie sobra, todos necesitamos del otro», agregó.Además, aseguró que su voluntad es que los jubilados «vivan dignamente» y agregó que no se arrepentía de «haber elegido la gente» por sobre la economía ante el desafío que presentó la pandemia por coronavirus. «Muchos me criticaron cuando dije que entre bancos y jubilados elegía a los jubilados, y entre salud y economía elegía salud, porque elegía la vida antes que la muerte, y no me arrepiento porque voy a luchar todos los días para que vivan con más salud y vivan bien», completó Fernández,

Por otra parte, destacó que «más del 90% de los adultos mayores de 60 años» de todo el país ya están vacunados contra el coronavirus, y reseñó que las primeras vacunas «fueron para los adultos mayores, que son los que estaban en riesgo». Fernández recordó que cuando asumió el Gobierno recibió un país «en una situación muy crítica» y advirtió que en la política existe una dimensión «ética» que «supone interpretar que intereses se representa».

«Una sociedad que no piensa en los adultos mayores perdió la ética, la que no reconoce al que alcanzó la madurez y no le da tranquilidad necesaria para tener una vida tranquila no es una sociedad ética», resumió. El Presidente sostuvo que el Gobierno nacional «cuida» a los jubilados cuando decidieron lanzar el programa Casa Activa, que consiste en la construcción de lugares comunes con departamentos de uno y dos ambientes donde los adultos mayores encuentran todo lo que necesitan y conviven con sus pares.

«Una sociedad que no piensa en sus adultos mayores ha perdido la ética», dijo el jefe de Estado, y se comprometió a «trabajar» por ellos «hasta el último día» de su mandato. Por otra parte, remarcó que loa gobernantes son «peleadores con el Fondo» Monetario Internacional porque esa lucha es «por ustedes» y «por la Argentina», y refirió que cuando pone «una firma» sabe que compromete «a generaciones de argentinos».

«No queremos que ese acuerdo sea a costa del pueblo argentino. Me llama la atención porque los mismos que tomaron esta deuda andan por España explicándome como debo negociar; la verdad que sería buenísimo que no nos hubieran metido en la deuda, nos hubieran hecho un gran favor», graficó en referencia a la presencia del expresidente Mauricio Macri en Europa.