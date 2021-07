Morales dijo que Vidal tomó una «actitud muy cómoda» al «desertar» de candidatura bonaerense

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró hoy que fue una «actitud muy cómoda» de parte de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal renunciar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, señaló como «responsable» de esa decisión al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y sostuvo que en 2023 «no quiere un gobierno de CEOs».

«Fue una actitud muy cómoda de parte de Vidal desertar una lucha, irse a la Ciudad y borrar de su blog el término ‘orgullosamente bonaerense’. Yo creo que eso no le hace bien al electorado», sostuvo hoy en diálogo con Radio La Red en referencia a un cambio realizado por la exmandataria provincial en su perfil de la red social Twitter. El gobernador formuló estas declaraciones después de que Vidal comunicase que no será candidata en el distrito y que, en cambio, va a respaldar la postulación del vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli con la intención de alcanzar en 2023 el Ejecutivo bonaerense.

«El responsable de esta decisión no es Vidal, es Larreta y eso es lo que me preocupa porque el jefe de Gobierno debería reflexionar sobre esto. Este es el problema del manejo del poder en la política cuando uno se cree poderoso y cree que lo puede todo y que todo es de goma», destacó Morales. En ese marco, agregó que esta decisión no da «una buena señal ante el electorado» y «debilita a la coalición». «Me sorprende la actitud de Vidal de haber desertado la lucha en la Provincia de Buenos Aires donde había que poner toda la carne a la parrilla porque no importa si se gana o se pierde en la política», detalló.

Además, remarcó que la Ciudad de Buenos Aires «se gana de cualquier forma con cualquier candidato» y agregó que desde el radicalismo se tomó la decisión de «ir a luchar» y que, por eso, eligieron como precandidato al neurocirujano Facundo Manes. «El radicalismo va a dar la lucha y no es lo mismo que gane Santilli o Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, porque sería lógico que gane el PRO con Santilli que tiene los municipios más importante, pero entonces todo queda como est. La diferencia va a darse si gana Facundo y creo que es muy posible que pase», comentó.

En ese sentido, Morales dijo que espera que en 2023 gane las elecciones presidenciales un candidato radical del espacio de Juntos por el Cambio y consideró que han «cometido muchos errores», pero que no quieren que haya un «gobierno de CEOs». «Yo no quiero un gobierno de CEOs en 2023 si nos tocara gobernar, quiero un Gobierno en el que haya política, que conozca el país y a la gente y que no solo conozca la realidad de la Ciudad sino el interior profundo, con los problemas profundos en Argentina», planteó.

Por ultimo sostuvo que hay que «salir de la perspectiva de corto plazo» para proyectar al futuro y terminar con las «actitudes especulativas» en los planes de gobierno. «Esta actitud de sacar a Vidal, la candidata más fuerte en la Provincia y ponerla en cualquier lado es una especulación sobre el electorado que no la comparto, pero cada quien toma sus decisiones», sintetizó.