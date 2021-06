Macri le pide a Vidal que se quede en la provincia y a Larreta que evite las PASO en la Ciudad

El ex presidente Mauricio Macri agitó ayer la interna del PRO al asegurar que María Eugenia Vidal hará «una enorme diferencia» como candidata en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas y que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene «la responsabilidad de lograr un consenso» en la Ciudad para «evitar las PASO».

Así, Macri envió un mensaje hacia adentro del PRO tras la difusión de una foto de una reunión que encabezó anoche Rodríguez Larreta en Lanús, junto a Vidal y a intendentes bonaerenses, a la que el jefe de Gobierno porteño llevó su propuesta de que sea su vice, Diego Santilli, el primer candidato en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

El encuentro de ayer y la reacción inmediata de hoy que dio el expresidente Macri se dan un día antes del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que mañana a la tarde buscará avanzar en la definición de las listas de candidatos para los comicios legislativos de este año, de cara al 24 de julio, día que vence la inscripción.

«El consenso de la mayoría es que Vidal hace una enorme diferencia si va de candidata por la provincia», consideró el expresidente sobre el rol que debería tener la exgobernadora bonaerense y remarcó que, si bien «las personas tienen sus sentimientos, la Vidal del 2017 sería un refuerzo único en el distrito más complejo en el que tenemos que dar batalla por los valores».

Por otro lado, sostuvo que Rodríguez Larreta «está muy bien posicionado como candidato para presidente en 2023, pero hoy se juega el 21», por lo que afirmó que «tiene la responsabilidad´, como jefe de la Capital, de lograr, en lo posible, un consenso tratando de evitar las PASO si no ayudar a tratar que sean unas PASO constructivas». Consultado sobre sus propias ambiciones personales, el exmandatario negó que quiera ser candidato en las elecciones legislativas o volver a postularse en la presidencial. «Lo que he hecho es correrme de cualquier lugar de competencia personal. Yo no estoy en ese plano, realmente no me interesa», dijo.

No obstante, el esquema de candidaturas planteado por el expresidente se contrapone al que proyecta Rodríguez Larreta, quien intentó en la reunión de anoche convencer al grupo de intendentes del PRO de la postulación, en territorio bonaerense, del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, lo que es resistido por Jorge Macri, jefe municipal de Vicente López.

«Santilli sintetiza lo que necesitamos y se sumaría a un armado con una impronta bonaerense», aseguró a Télam uno de los jefes comunales que estuvo en el encuentro, quien remarcó que la candidatura del dirigente «no iría en detrimento de las aspiraciones que tiene Jorge Macri para la Gobernación en 2023».

El encuentro, difundido desde la cuenta de Twitter de varios de los participantes, contó con la presencia del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien fue el anfitrión; y de otros jefes comunales de Cambiemos como Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón; Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Julio Garro, de La Plata; además del diputado nacional Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO en la Cámara baja.

«Hoy nos reunimos en Lanús con @horaciorlarreta para reafirmar nuestro compromiso por la unidad del PRO y Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo en la provincia, proponiendo los mejores candidatos para esta elección», fue el posteo que publicaron tanto Grindetti, como Garro y Valenzuela, cada uno en su perfil de Twitter. En territorio porteño, en tanto, Rodríguez Larreta aguarda la definición de Vidal respecto de su intención de encabezar la lista de candidatos a diputados en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras, no descarta la inclusión de Patricia Bullrich en la misma nómina, aunque advierten, puertas adentro, que la titular del PRO debería «acomodarse» para integrar una lista de consenso. En este contexto, hoy por la tarde, los principales dirigentes del PRO se volverán a ver las caras en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en el Galpón Milagros, el mismo lugar elegido para el anterior encuentro, el 8 de junio, en el barrio porteño de Palermo.

La situación generada por esa compulsa interna dentro del espacio opositor no estará fuera del temario, aunque también habrá un análisis de la coyuntura y se analizará la marcha de la gestión de la pandemia por coronavirus, sostuvieron fuentes de la alianza opositora.