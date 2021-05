«La renovación de Messi está encaminada», adelantó el presidente del Barcelona

Lionel Messi, el capitán del seleccionado de fútbol de la Argentina, está cerca de renovar su contrato con el Barcelona que expira el mes próximo, según lo adelantó hoy al presidente del club catalán, Joan Laporta.

«El nuevo contrato de Messi está encaminado, va bien y existe buena percepción de ambas partes, aunque no está hecho todavía. La semana que viene habrá novedades», expresó Laporta, el presidente del Barcelona, en declaraciones a los medios de prensa de España que consignó la agencia de noticias DPA. Messi, de 33 años, está en la Argentina concentrado con el seleccionado «albiceleste» en el predio que la AFA posee en Ezeiza para jugar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia, respectivamente, y luego la Copa América.

«Messi quiere al Barcelona y aunque sabemos que es un jugador codiciado por su talento, tenemos la percepción de que entre todos, desde el lado del jugador y del club, estamos haciendo lo que hace falta para asegurar su continuidad», añadió Laporta.

El presidente de la entidad catalana comenzó además que la semana próxima definirán la situación del entrenador del equipo, el neerlandés Ronald Koeman, y también la llegada de refuerzos, uno de ellos el delantero argentino Sergio «Kun» Agüero, quien firmará su contrato el lunes, luego de la final de la Liga de Campeones del sábado entre su actual club, el Manchester City, y el Chelsea.

«Tenemos respeto por Koeman, es un profesional que hace muy bien su trabajo y tiene contrato vigente. Le dijimos que al final de temporada nos reuniríamos para valorar lo hecho y definir el futuro, él sabe que acá no hay temporadas de transición, no puede repetirse lo de los últimos años, que se pierde y no pasa nada, perder debe tener consecuencias», sentenció Laporta.