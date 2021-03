La oficial hallada con un disparo en la cabeza: «Si me encontrás muerta, ya sabés quién fue»

Una hermana de la oficial de la Policía de la Ciudad que fue encontrada ayer muerta de un balazo en la cabeza en una casa del barrio porteño de Villa del Parque aseguró hoy que la víctima le había advertido que si la encontraban muerta, el culpable era su pareja, quien ayer fue detenido como sospechoso del femicidio.

“Cuando se peleaban, él (por el novio detenido) le decía en tono de broma que le iba a pegar un tiro y que la iba a matar. Mi hermana me dijo: ´si el día de mañana me encontrás muerta, ya sabés quién fue´”, aseguró a Télam Luz Acuña Bilbao, hermana de Sol Ana Acuña Bilbao (24), cuyo cadáver fue encontrado en una vivienda en la calle Terrada al 2500, de Villa del Parque, donde también se hallaba su pareja.

En tanto, fuentes judiciales aseguraron que el detenido, identificado como Germán Baigorria, se negó a declarar esta tarde al ser indagado por la jueza Criminal y Corrección 8, Yamile Susana Bernan, quien lo acusó de femicidio. La hermana de la víctima relató a Télam que su hermana conoció a Baigorria cuando juntos realizaron el curso de ingreso para la Policía de la Ciudad, en 2018, y que desde ese momento él empezó a ser violento con ella. “Los instructores la veían con moretones y le decían que haga la denuncia pero ella no la quería hacer para no complicarlo con el trabajo”, señaló Luz Acuña.

Según la joven, Baigorria al momento de conocer a su hermana estaba en pareja con otra mujer con la que tenía una hija en común. “Cuando terminan el curso se separó de su mujer y empezaron a convivir con Sol, pero a los cuatro meses se separaron por primera vez”, expresó, y agregó que volvieron a juntarse al poco tiempo “porque la manipulaba diciéndole que no tenía plata y que su hija se había apegado a ella”.

Acuña Bilbao era una oficial que hace un año y medio formaba parte de la Policía de la Ciudad y que actualmente prestaba servicios en la comisaría vecinal 12B, mientras que Baigorria se desempeña en Servicios Especiales de Tránsito de la Ciudad. Desde hace seis meses estaban conviviendo en una casa en Terrada 2530 del barrio porteño de Villa del Parque, donde en la madrugada de ayer efectivos de la Comisaría 11B arribaron tras un llamado al 911. Al ingresar, hallaron el cuerpo ya sin vida de la joven en el dormitorio, quien presentaba un orificio de bala en su cabeza, con orifico de entrada y salida.

Según fuentes policiales, Biagorria sostuvo que Acuña Bilbao se había disparado luego de una discusión. Sin embargo, los investigadores determinaron que la noche previa la víctima había salido a cenar con una amiga y regresó a su casa cerca de las 3 de la madrugada, lo que motivó una fuerte pelea con Baigorria, quien la celaba y ejercía sobre ella violencia psicológica. Además, en el lugar los peritos hallaron la pistola reglamentaria de Acuña Bilbao, marca Beretta calibre 9 milímetros, al lado de su cuerpo, un disparo en el piso y dos vainas servidas, aseguraron fuentes policiales, y agregaron que el cuerpo “presentaba golpes”.

“Mi hermana me decía que él (por Baigorria) le gritaba, era dominante, que le decía que no le gustaba que se ponga ropa corta ni que saliera con amigas”, indicó Luz, la menor de cuatro hermanos, oriundos de la localidad tucumana de Yerba Buena. La joven relató que para fin de año pasó unos días en la casa junto a la pareja, y fue allí que observó en el cuello de su hermana tres dedos marcados y varios moretones. “Le decía en tono de broma que le iba a pegar un tiro y que la iba a matar cuando peleaban adelante mío. Muchas veces se iban a las manos”, recordó.

En tanto, negó que Sol tuviera intenciones de suicidarse y contó que estaba muy feliz porque en el último tiempo había compartido varios momentos con sus hermanos. “Hace poco tiempo me llegó a decir que ´si el día de mañana me encontrás muerta, ya sabés quién fue´”, sostuvo la joven. Por último, en nombre de ella y de su familia pidió Justicia: “Estoy segura que mi hermana no se mató”, remarcó.

En tanto, en la mañana del lunes se realizó la operación de autopsia al cadáver de la víctima en la Morgue Judicial de la Ciudad, la cual confirmó que el balazo ingresó por el parietal derecho de su cabeza, con salida por el izquierdo, lo que le provocó una “lesión encéfalo craneal, hemorragia y dilaceración cerebral”.

La jueza además ordenó la realización de un dermotest en las manos tanto de la víctima como del sospechoso detenido, cuyo resultado aún no fue incorporado al expediente. Además, los peritos analizarán en las próximas horas la pistola reglamentaria calibre 9 milímetros de la víctima para determinar si existen huellas del agresor. Para los investigadores, la versión aportada por el detenido hasta el momento no pudo ser corroborada y que la hipótesis más firme apunta al femicidio.