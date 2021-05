Independiente, Rosario Central y Arsenal jugarán octavos de final de Copa Sudamericana

Independiente, Rosario Central y Arsenal son los únicos tres equipos argentinos clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana, sobre siete participantes.

Esos tres equipos alcanzaron ese derecho al concluir como punteros de los Grupos B, A y C, respectivamente. Los que no accedieron fueron San Lorenzo, Lanús, Newell’s Old Boys y Talleres, de Córdoba. Prácticamente el 40 por ciento de los equipos argentinos participantes del torneo pudieron avanzar a la siguiente fase; muy por el contrario de lo que alcanzado en la Copa Libertadores, en la que pasaron el 100 por ciento, seis equipos de seis.

En esas clasificaciones resultó sorpresiva la de Arsenal, lograda en la última fecha disputada esta noche, después de un comienzo magro. En cambio, llamó la atención que no pasaran San Lorenzo y Lanús, que en lo previo eran principales candidatos. Los otros cinco clasificados a los octavos de final fueron Athlético Paranaense (Brasil), Peñarol (Uruguay), Libertad (Paraguay), Bragantino (Brasil) y Gremio (Brasil). La Conmebol realizará el próximo martes los correspondientes sorteos para los octavos de final tanto de la Copa Libertadores como el de la Sudamericana.

En esta última competencia, a los ocho clasificados como primeros de cada grupo se sumarán en la fase siguiente los ocho equipos que terminaron terceros en cada grupo de la Libertadores, que son Independiente del Valle (Ecuador), Deportivo Táchira (Venezuela), Santos (Brasil), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador) y América de Cali (Colombia). En la nueva instancia, para definir cada llave, los clasificados por la fase de grupos de la Sudamericana tendrán la condición de locales para los partidos de la revancha.