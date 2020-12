Guzmán: «En la reestructuración de deuda, el FMI desempeñó un papel positivo en las negociaciones»

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desempeñó un «papel positivo» en la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación internacional, de cara a las negociaciones con los acreedores.

«Antes de que comenzaran las negociaciones, Argentina solicitó al Fondo que llevara a cabo un análisis de sostenibilidad de la deuda, que, entre otras cosas, incluía limitaciones de sostenibilidad de la deuda. A pesar de cierta resistencia de los acreedores, las limitaciones identificadas por el FMI actuaron como punto de referencia para las negociaciones», manifestó Guzmán al medio especializado internacioanl Project Syndicate, .

El funcionario señaló que «una diferencia clave en el enfoque del FMI esta vez fue que no basó su análisis en premisas erróneas», como ocurrió en el pasado. «Por ejemplo, que la austeridad en tiempos de recesión aumenta la confianza y que, por lo tanto, podría ser expansiva», señaló Guzmpan sobre las premisas que no se cumplieron en relación con el programa Stand By que suscribió la gestión de Mauricio Macri. De hecho, «el análisis de sostenibilidad de la deuda del Fondo se acercó mucho al del Gobierno argentino», aseveró.

Según Guzmán, «el FMI debe mantener este enfoque en el futuro y asegurar que los análisis de sostenibilidad de la deuda se basen en premisas sólidas y parámetros razonables informados por evidencia empírica». En las declaraciones Project Syndicate, Guzmán también se refirió a la política económica y los desafíos de la inflación y el crecimiento, y a la política económica del nuevo gobierno de los Estados Unidos.

Para Guzmán, «la reestructuración de la deuda de Argentina en medio de la pandemia de la Covid-19 fue inusual, pero también lo fue la capacidad del país para equilibrar la dinámica de poder que implica una negociación de deuda; otros países con problemas de deuda no trabajarán en las mismas condiciones». En este sentido, «es fundamental reducir los desequilibrios de poder entre los deudores soberanos y los acreedores privados, por medio de mejorar los marcos multinacionales para la reestructuración de la deuda», consideró el ministro.

Guzmán recordó que en 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para establecer un proceso para crear un marco multinacional formal para resolver las crisis de deuda soberana. También señaló que en 2015 se avanzó un paso más y se aprobó una resolución «que establece nueve principios, entre ellos la sostenibilidad, la buena fe, el trato equitativo entre acreedores y las cláusulas de supermayoría (sic), que deberían actuar de fundamentos para dicho marco», entre otras cuestiones.