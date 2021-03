Funcionarias nacionales afirmaron que desafío con las mujeres es «achicar» las desigualdades

Funcionarias nacionales coincidieron ayer en destacar que el desafío que tienen es «cómo hacer para que las desigualdades se achiquen cada vez más» con las mujeres, en momentos en que «la crisis profundiza esas desigualdades» y aseguraron que «la política es la herramienta para los cambios».

Así se pronunciaron en el «Conversatorio: Diálogos feministas sobre la salida de la crisis: mujeres pospandemia», en el que participaron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco; la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Gómez Alcorta dijo que «vivimos en mundo desigual, injusto, y esas desigualdades tienen una contracara, que son las violencias» y afirmó que «los desafíos que tenemos es cómo hacemos para que esas desigualdades se achiquen cada vez más, en un momento en que la crisis profundiza esas desigualdades».

«La salida es la transversalidad», aseguró la funcionaria en el evento «Nosotras Movemos el Mundo», organizado por la cartera que encabeza y el Ministerio de Cultura en el marco de la Semana Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y manifestó que «vivir en una sociedad de iguales es un imperativo ético».

La secretaria Legal y Técnica, por su parte, expresó que «ser feminista en el poder público» es «una oportunidad, es una enorme responsabilidad y un deber ético», sostuvo que «disputar el poder político para llegar a poner en agenda estos temas, es central» y aseguró que «la política es la herramienta para los cambios».

«Cuando las mujeres llegamos a la política, podemos construir agenda», aseguró Ibarra en el evento que se transmitió en vivo por YouTube, y dijo que «pasar por la función pública implica hacernos cargo de nuestras responsabilidad como feministas. Si no hay vínculo estrecho entre movimientos de mujeres, entre mujeres reales de todos los días en la calle, si no tenemos esa sensibilidad, no hay políticas públicas que lleguen».

En tanto, la vicejefa de Gabinete dijo que «muchas de las políticas que impulsa el feminismo son también la receta para crecer», y explicó que «si recuperamos el salario real y es digno, con el salario que corresponde, eso va a ser un impulso para la demanda que nos permitirá crecer». Nicolini destacó que «tenemos un desafío más complejo con la pandemia», remarcó la importancia de «hacer una gestión feminista para amplificar los derechos de las mujeres» y aseguró que «las mujeres que estamos en este gobierno somos una fuerza multiplicadora y es un envión que tenemos seguir impulsando».

La secretaria de Comercio Interior, en tanto, expresó que «el feminismo en la función pública se ejerce hacia adentro y hacia afuera» y advirtió que «las políticas de género son transversales», porque «es una lógica que atraviesa a todos los ministerios».