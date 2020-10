Fue campeón del mundo con Boca, jugó con Maradona y se transformó en un referente del Turismo Carretera

El Tano logró la Copa Intercontinental en 1978 y luego arrancó a correr en autos. Su presagio de aquella consagración. La condición del Toto Lorenzo para dejarlo competir. Cómo el Tano se convirtió en un referente del automovilismo donde sus hijos, también ex futbolistas, se destacan. Uno de sus nietos fue directo a las pistas y debutó a nivel nacional

Con la Copa Intercontinental y la Libertadores que logró con Boca Juniors en 1978 (IG: leonelpernia75).

Algunos pensaron que iba a ser la nota de color. Ese futbolista de Boca, exitoso y famoso que quiso darse un gusto en el automovilismo. Pero Vicente Alberto Pernía tuvo otros planes. Desde sus primeros minutos arriba de un auto de carrera, el Tano lo hizo con la firme convicción de no ser un aficionado y proyectar otra profesión una vez colgados los botines. El de Tandil cristalizó su anhelo de joven cuando no pudo correr por falta de dinero. Aunque con el tiempo se transformó en un animador de diferentes categorías y hasta peleó un título de Turismo Carretera. Sus hijos heredaron sus pasiones y hasta uno de sus nietos se volcó sin escalas a las pistas e hizo su estreno a nivel nacional.

Pernía primero se lució como un aguerrido lateral derecho. Jugó en Estudiantes de La Plata, se consagró en Boca donde obtuvo seis títulos (tres nacionales y tres internacionales) y terminó su carrera en Vélez en 1982. Sin embargo, en 1978 comenzó a despuntar el vicio en los circuitos. Fue cuando hizo el curso en la escuela de pilotos de Jorge Omar del Río (tricampeón de TC 2000 de 1980 a 1982). En el Autódromo de Buenos Aires se formó con un monoposto de la Fórmula 4 (anote esta categoría), autos que son pura sangre y exigen gran concentración y dedicación por su alta velocidad en las curvas.

“El automovilismo siempre fue una pasión para mí. Nací en Tandil, cuando el TC disputaba anualmente la clásica ‘vuelta a la ciudad’. Apenas sabía hablar y ya pronunciaba el nombre de ‘Juancito’ (Gálvez, su primer gran ídolo). Soy uno de los pocos que postergó el grito de Boca, por el de un piloto en la niñez. Y si a los veinte hubiera contado con los medios económicos de hoy, hubiera sido corredor de autos, no futbolista. Antes no podía costearme el gusto que me doy hoy con toda seriedad”, contó en una entrevista con la revista CORSA, una semana antes de viajar a Alemania, para disputar la segunda final de la Copa Intercontinental con el Borussia Mönchengladbach. Fue por la edición 1977, pero por problemas de calendario se disputó al año siguiente.

El Tano se tuvo fe y avisó que “de Alemania traeremos la Copa Mundial Interclubes entre todos los jugadores de Boca. Pero yo, en lo particular, me compraré allá un buzo antiflama (se trajo uno similar al de Jody Scheckter, campeón de Fórmula 1 con Ferrari en 1979) y un nuevo casco con los colores de Hans Stuck (piloto germano de F-1 de la época)”. Acertó, tras el 2 a 2 en La Bombonera en marzo, luego del Mundial jugado en nuestro país y que ganó la Selección Argentina (Pernía no fue convocado para el certamen), en agosto se disputó la revancha en Karlsruhe donde el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo venció 3 a 0 a los teutones, cuyo baluarte era Berti Vogts, integrante del combinado germano campeón mundial de 1974. En noviembre de 1978, Pernía y compañía obtuvieron su segunda Copa Libertadores seguida.