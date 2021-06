Fernández: «La geopolítica de las vacunas es el nuevo territorio donde se juega nuestra soberanía»

El presidente Alberto Fernández dijo ayer que «la geopolítica de la vacunas es el nuevo territorio donde se juega nuestra real soberanía», a la vez que anunció una «financiación adicional por 75 millones de dólares» a través del Banco de Desarrollo de América Latina para «apoyar el plan estratégico de vacunación» contra el coronavirus.

Al cerrar un Foro Internacional sobre geopolítica de las vacunas, el jefe del Estado dijo que esa financiación «permitirá la adquisición de más vacunas contra el Covid, fortalecer las cadenas de producción y las nuevas iniciativas científicas y apoyar los gastos asociados a la distribución de vacunas». El Foro Internacional «Geopolítica de las vacunas. Hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción», organizado por el Consejo Económico y Social (CES), se hizo en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada y convocó a funcionarios nacionales y expertos internacionales.

«La geopolítica de las vacunas nos convoca a ser constructores de una gran estrategia de desarrollo científico y sanitario nacional», expresó el Presidente en un mensaje grabado, y manifestó que «pretendemos hacerlo coordinando a nuestras áreas de Gobierno en todos los niveles y de todo color político, convocando a todos y todas, en un trabajo coordinado y comprometido».

En ese sentido, dijo que «la geopolítica de la vacunas es el nuevo territorio donde se juega nuestra real soberanía» y advirtió que «desnuda un mapa de poder mundial plagado de abusos, codicias e injusticias», pero «también ofrece un camino de cooperación para desplegar nuestras inmensas potencialidades». «No hay fronteras ideológicas cuando se trata de preservar la salud de nuestros pueblos», advirtió y afirmó que «el gran muro a derribar es de la inequidad sanitaria»-

Aseguró que «la Argentina no se queda de brazo cruzados, esta plataforma de conocimiento hoy lo demuestra». En la apertura del evento, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz, expresó que «en una guerra lo primero que se procura destruir son los puentes» y aseguró que «no podemos, no debemos y no tenemos que permitir que la salud universal y la salud de la Argentina se convierta en una guerra en la que se destruyen puentes».

«Justicia social sanitaria es el concepto básico que nos está animando para convocar a este panel, y lo que nos anima es el espíritu de construir puentes», destacó el funcionario en el foro, en el que se debatieron temáticas vinculadas a la pandemia del coronavirus, entre ellas, la importancia del acceso a las vacunas y la relación existente entre el fin de la crisis sanitaria y la recuperación económica a nivel global.

Beliz afirmó que «la construcción de puentes, de vínculos y de relaciones productivas y edificantes es lo que anima al CES» y manifestó que «el siguiente punto en la construcción de puentes es la alianza entre el sector público y privado». La asesora presidencial Cecilia Nicolini, a su vez, resaltó que Argentina es «uno de los 20 países en el mundo que más vacunas está recibiendo» y manifestó que fue «de los primeros en vacunar a su población, en diciembre del año pasado».

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, por su parte, manifestó que «podemos decir que Argentina confía en las vacunas contra la Covid 19, confía en todas las vacunas del calendario» y sostuvo que «estamos trabajando en acercar la vacuna a la población». «Estamos superando el 25% de la población que recibieron al menos una dosis y el 84% de las personas mayores de 60 años que han iniciado su esquema de vacunación», precisó la funcionaria en el cierre del foro.

El ministro de Vacunación del Reino Unido, Nadhim Zahawi, dijo que en su país «la campaña de vacunación exitosa tenía que concentrarse en superar los desafíos y tener una estrategia operativa fuerte» y mencionó que su estrategia se basó en «mucha planificación y en priorizar a quién había que vacunar primero y cómo desarrollar la campaña».

En el marco del encuentro, el CEO de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), Richard Hatchett, dijo desde Londres que «aquellos que tienen la vacuna tienen la obligación moral de compartirla con el resto del mundo» y afirmó que «las consecuencias de no hacerlo son una prolongación de esta alteración económica y de este daño que la pandemia está causando».

El director de la Alianza para la Vacunación (GAVI), otro pilar del Covax, Santiago Cornejo, destacó desde Ginebra, Suiza, la velocidad con la que ese instrumento empezó a distribuir vacunas en el mundo, precisó que «hubo contratiempos» y señaló que «no estamos contentos con estar tan retrasados en lo que respecta a la distribución y cobertura de vacunas en todo el mundo».

Por su parte, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, dijo que «a nivel global, un 61% de todas las dosis fueron administradas por tres países: India, China y Estados Unidos», sostuvo que «los países de altos ingresos administraron 67 veces más dosis que los de menores» y afirmó que «nos interesa no solo tener una vacuna, sino una que sea accesible de forma global a todos».

A su vez, el presidente de Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), Fernando Peirano, sostuvo que se necesita «un nuevo equilibrio entre lo global y lo local» y advirtió que es momento de «mostrar hasta dónde puede llegar la contribución de la ciencia y tecnología de nuestras universidades para construir este nuevo equilibrio».

La científica del Conicet y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSam), Juliana Cassataro, por su parte, explicó que con su equipo de trabajo desarrolla «una vacuna que sirva para refuerzo de las vacunas que nos estamos dando actualmente» y se enfoca «en utilizar las variantes del virus que están circulando en la región».

En el foro también expusieron el fundador de Gihon Laboratorios Químicos, Alberto Chevallier; el referente del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, Gabriel Tavella; el especialista del Conicet y de la Fundación Leloir, Osvaldo Podhajcer; la presidenta del Departamento de Ciencia, ecnología e Innovación de la UIA, Cámara Argentina de Biotecnología, Graciela Ciccia; y de la subsecretaria de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo, María Apolito.