Fernández dijo que «no puede haber diferencias ideológicas» en cuestiones de salud pública

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que «no puede haber diferencias ideológicas» en cuestiones de salud pública, ya que «se trata de mejorar la vida de los argentinos» y no se puede «postergar a nadie porque piense distinto».

«Debemos trabajar juntos aun en años electorales porque la gente, la salud, el hambre, la inseguridad y la falta de vivienda no esperan», afirmó el mandatario al encabezar desde la Residencia de Olivos una videoconferencia en la que se presentaron los Centros Modulares Sanitarios que operaran en las ciudades turísticas. Fernández sostuvo también que el Gobierno «advirtió la importancia de la salud pública cuando la pandemia nos asoló» y señaló que «hubo quienes pensaron que era mejor dejar la atención de la salud en manos privadas y desampararon a millones de argentinos».

«Lo importante es que, de un año hasta hoy, comenzamos a reparar eso y los argentinos entendieron de una vez y para siempre la importancia de la salud pública», agregó el mandatario al encabezar la presentación de los primeros cinco de un total de 19 Centros Modulares Sanitarios que estarán disponibles en las ciudades de Villa Gesell, Mar del Plata y San Bernardo (Buenos Aires), Colón (Entre Ríos) y Mina Clavero (Córdoba).

Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, desde Olivos, Fernández se contactó por videoconferencia con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en San Bernardo, y con el secretario de Obras Públicas, Martín Gillen, y el intendente Claudio Manzanelli en Mina Clavero.

También participaron en la comunicación el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el intendente de Colón, José Walser; su par de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en tanto que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan siguió la comunicación desde en Villa Gesell junto al jefe comunal local, Gustavo Barrera.

El jefe de Estado apuntó que «la tarea de gobernar no es solamente de un Presidente aislado con sus ministros, sino que es necesario poner de pie al país y para eso hacen falta absolutamente todos y cada uno debe asumir el rol que le corresponde y cumplir la tarea que le toca, ya sea desde el Gobierno nacional, provincial o municipal». Los Centros pasarán a formar parte de la red sanitaria federal y se dedicarán a la atención de emergencias y cuidados primarios para pacientes que presenten síntomas de coronavirus.

Además, funcionarán como vacunatorios y quedarán como capacidad instalada para la atención médica en cada localidad, según se informó desde Presidencia. Los 19 centros implican una inversión de 2.855 millones de pesos y servirán para ampliar de manera permanente el sistema de salud en las ciudades de mayor importancia para el desarrollo productivo y económico de 11 provincias, se informó oficialmente.

«Hasta que no entendamos que viven argentinos en cada lugar del país, por más pequeño que sea en términos demográficos, nos va a costar entender de qué hablamos cuando hablamos de federalismo», consideró el Presidente. Además, el jefe de Estado aseguró que «nunca olvida» que su «primera tarea es poner en primer lugar a los últimos y sacar del pozo de la pobreza a los que quedaron sumergidos».

«Acá nadie sobra, pero hay muchos que creen que sobran 20 millones de argentinos y que están marcados por un designio que los condena a la marginalidad; nosotros no creemos en eso», subrayó. Para Fernández, este «es un tiempo en que hay que aprender de una vez que nadie se salva solo y que la política exige un llamamiento moral de lo que queremos construir, es decir, poner en el centro de la escena al ser humano que necesite atención médica en algún momento de su vida».

«La política y su ética no se reducen al hecho de no robar en la función pública, eso está claro. La ética de la política quiere decir a quiénes y qué intereses represento. En esa tarea de lógica y buenas prácticas, no puede haber diferencias ideológicas porque de lo que se trata es de mejorar la vida de los argentinos; no podemos postergar a nadie porque piense distinto», agregó.

Asimismo, el mandatario mencionó que de las 11 provincias donde se crearon los 19 centros presentados hoy, cinco no son oficialistas, lo que «demuestra que estamos aprendiendo a trabajar juntos y para eso tenemos que ocuparnos y trabajar más que nunca codo a codo». «Me pone muy contento que podamos llevar adelante proyectos de esta naturaleza porque son muy inclusivos: nadie queda afuera porque están presentes todas las provincias y localidades con independencia del tamaño que tengan los distritos», concluyó.