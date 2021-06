El torneo Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires comenzará el 17 de julio próximo

El certamen Top 12 de 2021 organizado por la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) se iniciará el 17 de julio próximo según lo decidió el Consejo Directivo del ente, en función del carácter federativo del rugby, entendiendo que están dadas las condiciones para avanzar en la vuelta a la actividad..

En todas las categorías (que mantendrán el calendario sorteado oportunamente) se deberá respetar que los partidos se jueguen sin público, no se utilizarán los vestuarios (los rugbiers deberán llegar al club cambiados y retirarse una vez concluido el partido) y no habrá almuerzo de camaradería ni tercer tiempo, informó la URBA en su sitio web oficial. El certamen iba a comenzar el 17 de abril pasado pero debió postergarse a raíz de la nueva ola de contagios de coronavirus que se registró en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el supuesto caso de que por razones ajenas a los clubes no pudieran llevarse a cabo uno o más de los partidos programados, se estableció que dichas suspensiones no implicarán sanciones de ningún tipo al club involucrado. El Top 12 se iniciará el 17 de julio con una ronda de clasificación, compuesta de 11 fechas, luego los equipos quedarán clasificados en dos zonas de seis equipos cada una y los dos equipos mejor clasificados de cada zona jugarán los partidos de semifinal y final que determinará al campeón, con la salvedad de que no habrá descenso de categoría.

Solo podrán competir aquellos jugadores que presenten la evaluación médica precompetitiva y los que hayan padecido coronavirus deberán contar con el apto cardiológico para la práctica deportiva. La primera fecha del Top 12, que finalizará el 11 de diciembre, contará con los siguientes partidos: San Isidro Club-Pucará, Alumni-Los Tilos, CUBA-San Luis, Cardenal Newman-Club Atlético San Isidro, Hindú-Buenos Aires y Belgrano Athletic-Regatas Bella Vista.

Club Atlético San Isidro (CASI) es el equipo que más torneos de la URBA logró con 33, seguido por SIC con 26, CUBA con 14, Belgrano Athletic con 11, Buenos Aires e Hindú Club 10, Alumni 6 y Atlético del Rosario 5.