El Presidente ratificó que la vacunación comenzará entre fines de diciembre y principios de enero

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que convocó para el próximo lunes al Comité de Vacunación que integran los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, para «poner en marcha la logística de vacunación» contra el coronavirus, y ratificó que el Gobierno espera «empezar cuanto antes, entre fines de diciembre y los primeros días de enero» con la aplicación de la vacuna.

En declaraciones formuladas esta mañana a la señal televisiva A24, el mandatario dijo que el Gobierno está «trabajando en eso denodadamente» y cuestionó que «hubo una interpretación malintencionada o embarrada» sobre lo que dijo ayer en una entrevista periodística en relación a cuándo podía llegar la vacuna.

“Hubo una información malintencionada de un portal sobre lo que dije de las vacunas. Me hicieron un reportaje en Chile y la pregunta fue cuándo iban a poder contar en Chile con la vacuna que fabricamos en la Argentina con México, que es la vacuna de Oxford y AstraZéneca. Yo dije que la vacuna iba a estar en marzo y que a partir de marzo se iba a poder distribuir en Latinoamérica”, explicó el jefe de Estado.

«La respuesta estuvo directamente guiada a cuándo íbamos a poder enviar esa vacuna a Chile, y eso no ocurrirá hasta marzo”, aclaró el mandatario. “Nosotros estamos trabajando con todos, estamos negociando con Rusia, con China, con Pfizer y con Moderna, estamos negociando absolutamente con todos”, indicó. Respecto de la vacuna de Pfizer, Fernández explicó que “Pfizer se había comprometido a acercarnos dosis para que vacunemos a 750.000 personas en el mes de diciembre, y ahora ha demorado un poco esa entrega”.

“Seguimos trabajando con Rusia para ver de tener a fines de diciembre la vacuna y empezar a vacunar en enero y febrero, y a partir de marzo podremos contar con la vacuna de AstraZéneca-Oxford”, indicó el jefe de Estado. Agregó que la vacunación comenzará “con el personal de salud, de seguridad, adultos mayores y personas con enfermedades prevalentes”. “Tenemos que vacunar a la mayor cantidad de argentinos posible entre enero y febrero, y si eventualmente llega la segunda ola estaremos en mejores condiciones de enfrentarla”, argumentó el Presidente.

Reiteró que “en marzo vamos a tener efectivamente la vacuna de AstraZéneca y Oxford», y detalló que, «a partir de allí, tendremos entregas mensuales de esta vacuna”. Sobre los motivos del retraso de la llegada de la vacuna de Pfizer afirmó que, “por cuestiones de protocolo, Pfizer se demoró, ahora está pidiendo una autorización de emergencia y es posible, si así fuera, que la podamos recibir en diciembre”. En relación a la vacuna rusa, Fernández manifestó que “nos han ofrecido 10 millones de vacunas en un mes y 15 millones en otro mes, en diciembre y enero”.

Tras comentar los detalles logísticos de cada vacuna, en particular el grado de refrigeración que cada una requiere para su conservación, el Presidente confirmó que para el próximo lunes convocó “al Comité de Vacunación, donde está Salud, Defensa y Seguridad, precisamente para poner en marcha la logística de vacunación que queremos empezar cuanto antes”. “Calculo que podremos empezar a fines de diciembre y primeros días de enero, pero dependemos que las vacunas sean aprobadas por las autoridades locales y argentinas, ambas cosas”, insistió el mandatario.

Por otro lado, el Presidente confirmó que “el Estado nacional concentra la compra de la vacuna y lo que tenemos que hacer es vacunar a las personas en riesgo”. Tras indicar que “el promedio de las personas fallecidas es de 74 años” afirmó que “está muy claro que la población en riesgo es la población más adulta”. Sobre la actitud de la sociedad en relación a los cuidados por la pandemia, opinó que “en todos los lugares del mundo se ve una actitud social de mucho relajamiento”.

“La ciencia médica dice que el aislamiento es el único método seguro para evitar el contagio”, afirmó, y pidió “aprender lo que pasa en Europa» porque se trata de un continente que anticipa lo que puede pasar en relación a la evolución de la pandemia. “La lucha contra el virus no se termina y sólo podremos aminorar los efectos cuando la vacuna esté entre nosotros y todos podamos habernos vacunado”, sostuvo Fernández. “El ver todo abierto hace sentir a la gente que el problema ha pasado; nosotros debemos normalizar la actividad económica pero lo que no debemos olvidar es que el problema no pasó”, insistió.

Por último, descartó que el contagio de coronavirus del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, haya ocurrido durante la despedida a Evo Morales en La Quiaca, provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia, el pasado 9 de noviembre. Sin embargo, reconoció que “no son buenas esas imágenes, por supuesto que no”, al opinar sobre la foto en la que se lo vio comiendo sin barbijo con Evo Morales y parte de su comitiva. “Un Presidente es un ser humano y muchas veces se relaja. Fue una noche singular, nos relajamos, nos sacamos el barbijo y no está bien, no hay que hacerlo”, expresó.