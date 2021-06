El Jujuy de los violentos no existe más

El Secretario de Gobierno, Diego Rotela, aseguró que desde el Gobierno de la Provincia se está a la espera del dictamen del Fiscal de San Pedro de Jujuy, José Blanco, para tomar las medidas que sean necesarias para normalizar la situaciones de los terrenos ocupados ilegalmente en el loteo Presidente Perón de San Pedro de Jujuy.

El funcionario señaló que la semana pasada la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda convocó a un sorteo público con la entrega de 50 lotes en un sector denominado Nueva Esperanza, San Pedro, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno de la Provincia, es decir, con terrenos bien demarcados, cordón cuneta y acceso a todos los servicios.

Curiosamente, dijo, en el día de ayer, seis a ocho familias iniciaron una toma de tierras en el loteo Presidente Perón, «personas éstas que responden a organizaciones sociales vinculadas políticamente a una diputada nacional de esa ciudad, lo que demuestra que hay una clara intención política en ese accionar».

En virtud de ello, dijo, es que ya se iniciaron las acciones legales correspondientes y estamos esperando el dictamen del Fiscal del caso para tomar las medidas que correspondan, porque no lo vamos a permitir de ninguna manera.

Destacó que «el Jujuy de los violentos ya no existe más. Existe una clara política para acceder a viviendas o tierras para cada familia que los necesite, pero sin violentar a nadie». «Nadie puede alegar que no hay vocación de dialogo. No necesitamos que la gente haga piquetes o tomas de tierras. Solo hace falta seguir por los canales correspondientes y completar los trámites ante la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda», aseguró.