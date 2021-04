El déficit comercial de autopartes fue de US$ 3.962 millones en 2020, con caída de 13% interanual

El déficit comercial durante 2020 del sector autopartista ascendió a US$ 3.962 millones, lo que representó una caída del 13,9% en relación a 2019, en un marco en el que las importaciones retrocedieron 31,6% en similar período, de acuerdo a un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac).

El reporte difundido esta tarde destacó que el rojo comercial del sector autopartista durante 2020 por US$ 3.962 millones resultó equivalente al 31,6% del superávit comercial del país que el año pasado fue de US$12.528 millones, lo que muestra la magnitud del déficit autopartista. Las exportaciones de autopartes en 2020 alcanzaron los US$ 1.128 millones, con una disminución del 31,7% respecto al año anterior; nivel que retrocedes a valores del año 2003.

«Si bien no puede soslayarse el grave impacto global de la pandemia del Covid-19, deberán hacerse grandes esfuerzos para no perder participación en mercados externos por pérdida de competitividad, debiéndose eliminar los derechos de exportación y adecuar los reintegros», consideró el trabajo. Las importaciones fueron de US$ 5.089 millones, con una caída del 18,6% en 2020, explicado principalmente por la fuerte caída en la producción de vehículos en el país.

Afac, remarcó que «se sigue consolidando una fuerte asociación entre las importaciones de autopartes y la producción de vehículos, siendo un fenómeno de índole estructural de las últimas dos décadas y que tiene origen multicausal». Las importaciones de autopartes y la producción de vehículos evolucionan de manera correlacionada, lo cual se ha profundizado entre 2013 y 2020, y en el 85% de las ocasiones en que varían las importaciones de autopartes, dicha variación se explica por una variación en la producción de vehículos.

Durante el año pasado, el mayor déficit en el comercio de autopartes fue con Brasil, país al que se exportó por US$574 millones de dólares, con una disminución del 35,3% con relación al año anterior. A su vez, las importaciones de autopartes desde Brasil cayeron a U$S 1.404 millones, contrayéndose un 20,2% con relación a 2019. De esta manera el déficit bilateral de autopartes con Brasil fue de US$ 829 millones en 2020, disminuyendo un 5,6% con relación al año anterior, con lo cual el desequilibrio en autopartes con Brasil equivale al 20,9% del déficit de autopartes global.

El segundo déficit en importancia en el comercio de autopartes fue con la Unión Europea, con exportaciones argentinas por US$ 199 millones e importaciones de US$ 1.068 millones, lo que generó un déficit de US$ 869 millones en 2020, mientras había sido de US$1.089 millones en 2019.