El Bitcoin consolida su tendencia bajista y amenaza con perforar los US$ 30.000

El Bitcoin (BTC) se encamina a cerrar la semana cerca de los US$ 30.000 por primera vez desde enero y consolida así la tendencia bajista que trae desde mediados de abril cuando, después de alcanzar un récord de cotización de casi US$ 65.000, se derrumbó y arrastró consigo a todos los activos criptográficos.

En ese sentido, la criptomoneda más famosa lleva ya dos meses en los que no alcanza a superar los US$ 42.000 y en los que pierde fuerza en cada intento de lograrlo, por lo que se especula con que, más temprano que tarde, pierda el soporte de US$ 30.000 que sostuvo su cotización este tiempo. Si eso sucediera, el impacto sobre el resto de las criptomonedas sería mucho mayor, dado que el Bitcoin representa cerca de la mitad de la capitalización total del mercado criptográfico.

De hecho, en los últimos siete días el BTC acumuló una caída de casi el 7% mientras que la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado, el Ether (ETH), cayó 11%. Aún mayor fue el impacto sobre otras criptomonedas de menor volumen de mercado como Cardano (-11%), Dogecoin (-15%), Polcadot (-19%), Uniswap (-20,5%), Solana (-16%) o Polygon (-22%), por ejemplo, según el portal Coinmarketcap. «El mercado en este momento parece prestar más atención a las malas noticias que a las buenas», aseguró a Bloomberg Todd Morakis, cofundador del proveedor de productos y servicios de finanzas digitales JST Capital.

Después de una racha alcista que llevó a BTC a trepar más de 1.100% entre marzo de 2020 y marzo de 2021, el mercado cripto se ha visto afectado por muchos reveses en los últimos tiempos, incluida la represión regulatoria de China y el rechazo por parte del dueño de Tesla, Elon Musk, a aceptarla como forma de pago, que parecieran haber puesto un fin a la idea de las criptomonedas como nuevo paradigma.

En medio de este escenario la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que mañana reunirá a los principales reguladores bancarios y del mercado financiero de ese país para formar un grupo de trabajo y discutir las reglas para las llamadas monedas estables, una parte clave del mercado de criptomonedas.

«A la luz del rápido crecimiento de los activos digitales, es importante que las agencias colaboren en la regulación de este sector y en el desarrollo de recomendaciones para nuevas autoridades», dijo Yellen en un comunicado, en el que señaló que el grupo de trabajo «identificará riesgos» sobre estos activos y que espera «emitir recomendaciones escritas en los próximos meses».

Los reguladores están cada vez más preocupados por este nuevo tipo de criptomoneda, que tiene un precio fijo y está respaldada por reservas de dinero real, debido a los riesgos que representa para los inversores y el sistema financiero en general. De hecho, en medio del derrumbe del mercado cripto, el Theter (USDT), la principal cripto estable, superó recientemente los US$ 62.000 millones en su capitalización de mercado y se transformó en la tercer moneda con mayor volumen de las más 10.000 criptos, mientras que el valor total de todas las criptomonedas estables superó en mayo los US$ 100.000 millones.

El temor de los reguladores es que semejante nivel dinero que equivale al dólar pueda afectar el mercado real ya que se trata de dinero que no pasa por el sistema bancario de los Estados Unidos y, por ende, de la regulación de su expansión.