Detienen por femicidio a un hombre que habría prendido fuego a su pareja

Una mujer murió tras agonizar una semana a raíz de las graves quemaduras que sufrió en su domicilio de la ciudad de Córdoba y por el hecho fue detenida su pareja, acusada de femicidio, informaron hoy fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre pasado aunque la mujer murió el domingo y su pareja fue apresada en las últimas horas tras la incorporación de nueva evidencia en la causa. Los voceros detallaron que la víctima, identificada como Gabriela Lencina (43) murió en el Instituto del Quemado de Córdoba, adonde fue llevada el 27 de diciembre luego de ser rescatada por los bomberos.

Según la pesquisa, la mujer resultó quemada en su casa del barrio Coronel Olmedo, de la capital de Córdoba, y aunque aseguró que había sufrido un accidente, su hija mayor, de una relación anterior, brindó un testimonio que comprometió en el hecho a la actual pareja de la víctima, que fue detenida. El arresto fue requerido por la fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Betina Croppi, quien le imputó al acusado el delito de «homicidio doblemente calificado»

Patricia, la hija mayor de Lencina, contó al Canal 12 de Córdoba, que desde hace tiempo sabía que pasaba algo con su madre y la pareja de ella: «Hace un año nos venía dando advertencias de lo que estaba pasando pero no quería que nos involucremos por miedo a que nos pasara algo», dijo. La joven, quien a su vez es hermana de una nena de 4 años que Lencina tuvo con el acusado, contó que desde que su madre murió nada más supo de la niña. «Cuando mi mamá fallece se llevó a mi hermanita y yo no la vi más, no sé donde está», manifestó, al tiempo que pidió que «se haga justicia» por lo ocurrido con su madre.