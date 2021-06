Daer sostuvo que los trabajadores de Salud están saturados y que la paritaria rondaría el 45%

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer afirmó que los trabajadores de la salud están «saturados» ante la situación sanitaria por el coronavirus; estimó que en la negociación paritaria del sector podría acordarse 43% y 45% de aumento salarial.

El titular del gremio de Sanidad (ATSA) dijo que los trabajadores del sector están «saturados» debido a la emergencia sanitaria por la pandemia, y comparó estas tareas con un «mar embravecido: pasás una ola; pensás que ya pasó y viene la otra y te pega en la frente». Al respecto, describió que en el sector «se postergaron vacaciones, o nunca se tuvieron, y se multiplicó la cantidad de compañeros que hacen más de un turno en sus lugares porque se multiplicaron camas, respiradores y se ampliaron las terapias. Pero los trabajadores y profesionales siguen siendo los mismos».

«Cansados y con una gran incertidumbre con respecto al salario. Pero siempre en la sanidad hay esperanza y se trabaja para superar esta tragedia» de la Covid, dijo Daer en declaraciones a Radio con Vos. En cuanto a la paritaria, sostuvo que la perspectiva es de un aumento salarias de entre 45 y 45 por ciento, como está ocurriendo en algunos gremios y resaltó que «ya no existe el escenario del principio, cuando se planteó que iba a ser un 29% el punto de llegada a lo largo del año y que a partir de ahí se iba a recuperar el salario».

Si hay «24% de inflación en un semestre, la perspectiva cuando se acumule el año es llegar a 43, 44 o 45%. Lo iremos viendo o tendremos una revisión también en enero», precisó y reseñó que «el Congreso firmó un 46% y eso da una pauta». Ante la advertencia de las empresas de medicina privada de que no pueden afrontar esos incrementos pues no les permiten aumentar las cuotas, aclaró que «ese combo tendrá que encontrar la resultante para que los trabajadores tengan su salario». «Los trabajadores de Sanidad no vamos a resignar ni un plazo ni un porcentaje con respecto al costo de vida», sentenció.

En cuanto a la propuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Daer dijo que «cuando plantea la integración entre sectores es profundizar algo que existe hace más de 20 años, entre público y privado y seguridad social». «Hay provincias donde esa interacción está mucho más motorizada entre público y privado, donde el tomógrafo privado sirve al hospital y el hospital atiende determinadas patologías al privado», remarcó. El dirigente añadió que «lo que habrá que decir de toda esta tecnología es que se hará cargo el Estado y centralizará todo el Estado, esa es una posibilidad. Hay cosas para conversar y profundizar».

Pero «no hay que decir al trabajador que se va a quedar sin obra social, eso es imposible en la Argentina», advirtió. «No hay proyecto de reforma del sistema de salud ni en el Ministerio de Salud ni en el Gobierno nacional. Hay ideas que se cruzarán con otras, nosotros tenemos nuestras ideas», concluyó.