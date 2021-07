Convocan a otra marcha por Guadalupe y su padre afirmó que «su búsqueda no se va a abandonar»

Eric Lucero, papá de Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años desaparecida hace 17 días en San Luis, convocó hoy a una nueva marcha que se realizará mañana para pedir por la aparición de su hija y aseguró que el gobernador Alberto Rodríguez Saá le dejó en claro «que no dejarán de buscar» a la niña.

Al encuentro asistieron Eric y Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, pero a la salida de la misma, ayer a la tarde, no formularon declaraciones. En diálogo con el portal Reporte San Luis, el padre de Guadalupe se refirió a ese encuentro y enfatizó que «el objetivo del gobernador era dejarnos tranquilos asegurándonos que su búsqueda no se va a abandonar», y declinó dar mayores detalles de la reunión.

«Le dije al gobernador que no voy a dejar de hacer marchas y mucho ruido hasta que aparezca Guadalupe, y que mi intención no es protestar contra nadie ni contra nada sino que no se olviden de mi hijita», enfatizó Lucero. Y agregó que le informó que la familia está convocando a una marcha multitudinaria para mañana al mediodía con punto de partida en el kilómetro cero de la ciudad de San Luis, ubicado en la Plaza Pringles.

Consultado por los procedimientos que se están realizando en la provincia de Mendoza, dijo desconocer los detalles, y aclaró que, si bien no ha dialogado con las personas a cargo de la investigación, le han hecho llegar mensajes poniéndose a su disposición. Por último, dijo que no está recibiendo ayuda psicológica y que sus «días se hacen insoportables» sin su hija.