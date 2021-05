Con dos horas de diferencia matan a dos mujeres en Tucumán, una de ellas embarazada

Dos mujeres, una de 23 años y embarazada, y otra de 61, fueron asesinadas a balazos con dos horas de diferencia en Tucumán y por los hechos fueron detenidos, respectivamente, la pareja y un vecino, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Una de las víctimas, identificada como Gabriela Daiana Juárez (23), murió ayer al mediodía tras recibir un disparo en la cabeza en la puerta de su casa ubicada en el barrio 23 de Agosto, de la ciudad de La Banda del Río Salí. Según informaron las fuentes, alrededor de las 12.30 vecinos escucharon un disparo que provenía de la vivienda de Juárez y tras acercase al lugar encontraron a la joven en la vereda, con un disparo en la cabeza, y junto a ella sus dos hijos menores de edad.

Los vecinos avisaron a la policía que, luego de hablar con familiares, comenzó a buscar a la pareja de la joven y padre de los niños, identificado como Brian Yoel Ignacio, quien fue señalado como sospechoso del femicidio. En tanto, el cuerpo de Juárez fue trasladado a la morgue para realizarle la autopsia, de la que surgió que estaba embarazada. A las pocas horas del femicidio, efectivos de la División de Homicidios de la policía provincial encontraron y detuvieron a Ignacio.

De acuerdo con lo informado por los investigadores, el sospechoso dijo a la policía que él no fue quien disparó el arma, sino que “a la criatura – por su hijo de 3 años- se le escapó el disparo”. Ante los dichos del detenido, el fiscal Carlos Sale, a cargo del caso, pidió la intervención a la Defensoría de Menores solicitando un estudio de pólvora y que se lleve adelante una cámara Gesell con los niños. No obstante, una tía de la víctima dijo a los medios de prensa locales que el acusado «le pegaba feo» a su sobrina. «Hasta con sus armas la golpeaba a Daiana, varias veces le gatilló antes de esto, se hacía el pesado con las armas. Nosotros le decíamos que lo deje, pero ella no nos escuchaba”, aseguró.

Dos horas antes de ese hecho, a las 10.20, en la ciudad de Alderetes, fue asesinada en otro episodio Estela del Valle Correa (61), quien recibió un disparo en el pecho cuando se hallaba en su departamento. Por el hecho fue detenido su vecino, Domingo Roque Serrano (85), quien se sospecha que se presentó en el domicilio y la sorprendió cuando lavaba su ropa en el fondo común de la propiedad, donde la amenazó con un arma.

Ante esa situación, la víctima intentó resguardarse en su dormitorio, pero fue interceptada por Serrano, quien, por motivos que se investigan, le disparó en el pecho provocándole la muerte.

Otro vecino de la mujer que pudo ver lo que pasaba, detuvo a Serrano y logró reducirlo, mientras otros inquilinos del lugar llamaban a la policía. El detenido fue acusado de femicidio por la Unidad Fiscal de Homicidios, que solicitó que sea sometido a una pericia psiquiátrica para determinar su estado al momento del atacar a la mujer.