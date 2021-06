Cecilia Moreau:» El Gobierno no quiere restringir libertades: quiere bajar la curva de contagio»

La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, aseguró hoy que el Gobierno nacional busca «resguardar la vida de las y los argentinos» y «no restringir libertades», al dictar medidas para frenar los contagios de coronavirus en el marco de la segunda ola de la pandemia, y no «restringir libertades»,

«El Gobierno no quiere restringir libertades: quiere bajar la curva de contagio», dijo Moreau en el portal www.elbucle.com.ar y destacó que durante la pandemia el Congreso está trabajando activamente y «tratando leyes que son fundamentales». En este marco, la legisladora se refirió a la ley que habilitó al Gobierno para comprar vacunas para la emergencia sanitaria y dijo que «resguarda al Estado argentino de cualquier conducta fraudulenta, maliciosa o negligente por parte de los laboratorios». Agregó que la ley hace de «los bienes y los recursos naturales» del país sean soberanos e «inembargables».

Recordó que cuando se trató la ley «no había ninguna vacuna aprobada», sino que «eran ensayos clínicos» y advirtió: «Si alguno perdió un negocio, o algún laboratorio no está de acuerdo, no es un problema del cual me haga cargo». Destacó que en la elaboración del proyecto de ley la prioridad era » resguardar la vida de argentinos y argentinas y el patrimonio del Estado» y a la oposición le apuntó por «hacer campaña electoral en el marco de la pandemia».

«Están haciendo daño pensando que construyen electoralmente», completó la diputada que concluyó, también en un mensaje a la oposición: «el Frente de Todo va a gobernar Argentina por los próximos años y va a mejorar su calidad dirigencial de los argentinos».