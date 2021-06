Carrió señaló que «si hay una interna» en Juntos por el Cambio «que sea lo más civilizada posible»

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo hoy que integra un grupo que «trabaja por la unidad de Juntos por el Cambio» (JxC) aunque al ser consultada por una potencial competencia entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal para definir las candidaturas en CABA respondió que «en todo caso, si hay una interna en algún lugar, que sea lo más civilizada posible».

En declaraciones a Radio Continental, Carrió afirmó por otro lado que los dichos de Bullrich sobre Pfizer y el Gobierno, acusación que a la exministra de Seguridad le significó una fuerte desmentida del presidente Alberto Fernández más una serie de denuncias judiciales en su contra, «ya está en la Justicia y ahora tiene que haber silencio». «Eso ya está en la Justicia, ella hizo la correspondiente denuncia, y ahora tiene que haber silencio, pero hay que bajar los decibeles de la confrontación», fue la respuesta de Carrió cuando le preguntaron por los dichos de Bullrich en una entrevista en el canal de TV La Nación+.

Esa acusación, sobre una presunta gestión para incluir un intermediario como condición para adquirir la vacuna de Pfizer, fue desmentida oficialmente por la compañía farmacéutica y desencadenó tres denuncias contra Bullrich, tanto en la Justicia Federal como en el fuero civil, en este último caso por presentaciones de Ginés González García y el propio Presidente. Al referirse a ese tema, Carrió insistió en su pedido de «bajar los decibeles» y volvió a diferenciarse del ala más intransigente de la coalición JxC al llamar a «calmarse» y «no confrontar».

«A mí me preocupa la Argentina y sé que con el tiempo voy a tener la razón: este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes», afirmó y en el mismo sentido añadió: «He hablado con el gobierno nacional, con Juntos por el Cambio, que tendríamos que bajar los niveles de confrontación». Carrió también manifestó: «El mercado necesita ser previsible, esto es lo que no entiende el Gobierno. Sí me comprometo a entregar una cosa, no puedo responder que no puedo porque el Gobierno no me lo permite».

Sobre los posicionamientos internos de la oposición, la exdiputada no descartó presentarse como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires e incluso aseguró que en la definición de las candidaturas ella «actúa en grupo» con una serie de dirigentes, entre los que mencionó a «Maximiliano Abad, María Eugenia (por Vidal), Horacio (Rodríguez Larreta), (Diego) Santilli y (Mario) Negri».

«Estamos trabajando en todas las provincias y trabajamos para la unidad de Juntos por el Cambio», contó sobre el armado de ese espacio de la coalición, y asimismo dijo que «en la etapa que viene» la tarea será «incorporar al peronismo republicano», tras lo cual dijo que «con quien más afinidad» tiene es con «la línea de (Miguel) Pichetto». Además, a partir de una consulta puntual sobre una eventual disputa entre Vidal y Bullrich por encabezar una lista en la CABA, Carrió no descartó que pueda haber una competencia en ese sentido. «Si hay una interna en algún lugar que sea lo más civilizada posible, y esto no es incompatible con la unidad de Juntos por el Cambio», subrayó.

Carrió también contó que «tiene muy buenas relaciones con sectores del macrismo ligados a Mauricio Macri», dijo que habla «con Patricia (por Bullrich)» y se refirió en particular a su vínculo con Macri, a quien definió como «una persona cercana» aunque reconoció tener diferencias con él. «¿Ustedes saben que la persona que más lo defendió a Darío Nieto fui yo?», apuntó entonces al referirse al exsecretario privado de Macri, y luego agregó, en alusión al expresidente: «Podemos tener diferencias pero nosotros nos queremos».

En otro tramo de la entrevista, la exlegisladora recordó que «tiene 64 años» y dijo que prevé vacunarse próximamente contra el coronavirus, «incluso para tranquilizar» a su familia, y comentó que piensa inmunizarse con AstraZeneca. Además sobre el curso de la pandemia evaluó que «todavía nos quedan los peores meses», y pidió que «tengan cuidado los chicos para preservar a su familia y a ellos mismos» ante los contagios.

Para Carrió «fuimos el país con la cuarentena más larga. La gente está cansada y no ve un futuro. Pero lo importante es saber que en septiembre vamos a estar vacunados a pesar de los errores». A principios de este año, Carrió presentó una denuncia contra el presidente Alberto Fernández y otras autoridades del Ejecutivo por la adquisición de la vacuna Sputnik en la que advirtió sobre un «potencial envenenamiento de la población», pero el fiscal Guillermo Marijuan pidió rápidamente que se la desestime.

Tiempo después, la publicación de los resultados de fase III de la vacuna de origen ruso en la revista The Lancet zanjó cualquier debate con datos científicos.