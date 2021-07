Barcelona busca el apoyo de La Liga para retener a Messi

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, concretó para mañana una reunión con el presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, para mantener a Lionel Messi en el club luego de que se venciera su contrato de manera formal.

La principal complicación del equipo catalán es la cláusula de la limitación salarial impuesta por la organización del certamen, más allá que hay otros aspectos por resolver con el delantero rosarino. La fórmula del límite salarial surge de los ingresos de cada institución española menos los gastos no deportivos. La pandemia del coronavirus le pegó duro a las entradas de Barcelona, que vio sensiblemente afectada su caja con una pérdida de 300 millones de euros y una masa salarial alta en el plantel (671,429 millones), según informó Mundo Deportivo de España.

La mala noticia es que Tebas la semana pasada afirmó: «Ojalá incorpore la de Messi, pero si lo hace, tendrá que recortar por otro lado. Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ‘ad hoc’ por el tema de Messi». Sus palabras igualmente no reflejan el verdadero deseo y necesidad de la competición: retener a Messi para evitar la fuga de la última estrella de la competición, más allá de la llegada de Sergio Agüero (Barcelona).

Las salidas de Cristiano Ronaldo (Juventus), Sergio Ramos (posiblemente al París Saint Germain) y de Neymar (PSG), y la falta del arribo de futbolistas que rompan el mercado, condicionan las reglamentaciones inquebrantables de LaLiga. En el caso de lograr un «entendimiento» se encaminará hacia un final feliz la novela entre Barcelona y Messi, máximo goleador e ídolo, que comenzó el año pasado cuando el futbolista mandó un burofax para quedarse con el pase en su poder bajo la presidencia de Josep María Bartomeu.

De hecho, los medios deportivos españoles señalaron que «restan detalles» entre Laporta y el padre de Messi, Jorge, que maneja los destinos del futbolista. Además de la limitación salarial, los otros puntos son el tema fiscal o los aplazamientos de los pagos a los que se sumarían los del nuevo contrato.