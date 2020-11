Australia quiere darle emoción al Tres Naciones con un triunfo ante Nueva Zelanda

El seleccionado de Australia jugará mañana ante Nueva Zelanda, en partido por la segunda fecha del tres Naciones y el cuarto cotejo de la serie de la Bledisloe Copa, ya ganada por los All Blacks.

El partido se jugará desde las 5.45 de Argentina en el Suncopr Stadium de Brisbane, con el arbitraje de Nic Berry de Australia y su compatriota Angus Gardner y el neozelandés Ben O’Keeffe como asistentes, y será televisado por ESPN2. Argentina debutará el 14 del actual por la tercera fecha jugando ante Nueva Zelanda a las 3.10 en el Bankwest Stadium de Sydney.

En lo referente a la Bledisloe Cup, la copa ya la ganaron por 18vo. año consecutivo los All Blacks luego de igualar 16-16 y vencer 20-7 de locales y con la notable goleada del pasado sábado por 43-5 en Sydney. El cuarto juego es para cumplir. En cuanto al Tres Naciones, que no es el Rugby Championship en esta ocasión al no participar el seleccionado de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, la expectativa sobre el ganador del título podría terminar prematuramente.

Nueva Zelanda ya ganó cinco puntos en el debut (con punto bonus ofensivo) y si repite un triunfo ante Wallabies ya se podría considerar campeón con apenas dos fechas celebradas ya que suena quimérico que el seleccionado argentino, con más de un año de inactividad oficial, pueda vencer a los de negro. No obstante, las chances australianas crecieron tras la decisión tomada por Nueva Zelanda que presentará ocho cambios en su formación utilizando jugadores que habitualmente no son titulares, aunque estos si visten la casaca de los All Blacks ya tienen calidad garantizada.

Nueva Zelanda demostró en cada cotejo jugado en este problemático 2020 que es una fábrica inagotable de talento y potencia física, que no perdona errores y que cuentan con una pareja de medios titular que es quizás la mejor del mundo con Richie Mo’unga y Aaron, ambos ausentes mañana al igual que el nuevo wing estrella Caleb Clarke. Australia, que hará seis variantes, inició la Bledisloe con un excelente empate en Wellington pero fue de mayor a menor, pasando de un equipo muy fuerte en el contacto y con voracidad ofensiva a uno que comete constantes errores y que siempre hace una jugada de más.

Australia, con el entrenador Dave Rennie, formará con Tom Banks; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Reece Hodge y Nic White; Harry Wilson, Michael Hooper y Lachie Swinton; Matt Philip y Rob Simmonds; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa y James Slipper.

En tanto, Nueva Zelanda, con el técnico Ian Foster, lo hará con Jordie Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Ngani Laumape y Rieko Ioane; Beauden Barrett y TJ Perenara; Ardie Savea, Sam Cane, Akira Ioane; Sam Whitelock y Scott Barrett; Ofa Tuungafasi, Codie Taylor y Karl Tu’ikukafue.