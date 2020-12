Ascenso Post Morten para los tripulantes jujeños del A.R.A. “San Juan”

Se cumplió la ceremonia de homenaje a los cuarenta y cuatro tripulantes del Submarino A.R.A. “San Juan” y de entrega de atributos a las familias que residen en la provincia de Jujuy. En Marzo de este año, el Presidente de la Nación otorgó el ascenso Post Morten al Grado Inmediato Superior a toda la tripulación del Submarino A.R.A. “San Juan” y en virtud de ello, se cumplió la entrega a las familias de los tripulantes oriundos de la Provincia de Jujuy, su Pabellón Nacional y los atributos militares correspondientes.

La ceremonia estuvo encabezada por el Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales y el Ministro de Defensa, Agustín Oscar Rossi; acompañados por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada Agustín Cejas; el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmirante, Julio Horacio Guardia; autoridades militares locales, senadores y diputados provinciales y familiares de los tripulantes del A.R.A. “San Juan”.

En primer término, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego el Presbítero Miguel Cáceres procedió a la bendición de los atributos militares y los pabellones nacionales, tras lo cual se ejecutó en minuto de silencio. Al hacer uso de la palabra, el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmirante, Julio Horacio Guardia, señaló que recordamos hoy a nuestros submarinistas, quienes, formados en la profesión del mar, cumplieron fielmente el sagrado juramento de defender a la Patria a costa de la propia vida.

Al dirigirse a las familias indicó que nuestra presencia aquí es una muestra más de nuestra determinación de mantener viva su memoria y estar a disposición de todos ustedes en todo lo que podamos ayudarlos para hacer menos dolorosas las ausencias.

Ayer, por decisión del Presidente de la Nación y del Ministro de Defensa, recibirán un merecido reconocimiento por su servicio a la Patria. Somos conscientes que nada repara su perdida, pero tengan la seguridad que sus nombres, junto a otros que los precedieron, en la custodia eterna de nuestros mares, nos iluminaran siempre en la senda del esfuerzo, la vocación de servicio y el cumplimiento del deber.

Por su parte Agustín Rossi recordó que, en el mes de marzo, en la apertura de sesiones legislativas, el Presidente de la Nación firmo el decreto para otorgarle el ascenso inmediato superior a los tripulantes del ARA “San Juan”.

Las tierras jujeñas aportan muchos elementos a las Fuerzas Armadas, al Ejercito y a la Fuerza Aérea, por eso quisimos estar hoy aquí, junto a ustedes para repetir que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la memoria. Aquellas personas que hemos querido y perdido, y que ya no están donde estaban, pero siempre estarán donde estemos nosotros, siempre los recordaremos, Donde estén las familias, donde este el Ministerio de Defensa, estarán los 44 submarinistas del ARA “San Juan” concluyó.

Seguidamente se procedió a la entrega de los Pabellones Nacionales y Ginetas de Grado a los familiares de los siguientes tripulantes: Teniente de Navío, Jorge Luis Mealla; Sub Oficial Principal, Víctor Hugo Coronel; Sub Oficial Primero, Hugo Arnaldo Herrera; Sub Oficial Segundo, Franco Javier Espinosa; Sub Oficial Segundo, Hugo Dante Cesar Aramayo; Cabo Principal, Leandro Fabián Cisneros y familiares del Cabo Principal, Aníbal Tolaba.