Argentina juega el último amistoso ante de su debut en el Tres Naciones

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, ya con los jugadores que actúan en Europa integrados al equipo, jugará en la madrugada de mañana ante Australia Rugby Selection, con elementos de la Shute Shield, liga semiprofesional de Sydney, el último cotejo amistoso ante del debut del próximo 14 de noviembre en el Tres Naciones, ante los All Blacks, de Nueva Zelanda.

El partido, el segundo amistoso luego de vencer el pasado fin de semana al mismo equipo por 19-15, comenzará a la 1 de la Argentina (15 local), en el estadio Leichhardt Oval y a puertas cerradas, un escenario ubicado en Nueva Gales del Sur. Se jugarán tres períodos de 30 minutos cada uno con rotación de jugadores en los equipos, una modalidad para que todo el plantel tenga actividad.

El primer equipo sería con Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Marcos Kremer; Tomás Lezana, Pablo Matera y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Juan Imhoff; Santiago Carreras. La restante alineación será con: Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni; Matías Alemanno y Lucas Paulos; Francisco Gorrissen, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Domingo Miotti; Sebastián Cancelliere, Juan Cruz Mallía, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Santiago Cordero.

Luego de este amistoso ya no habrá más pruebas y el 14, en el bankwets Stadium de Sydney, Los Pumas jugarán ante los All Blacks en el debut el primero de los cuatro cotejos que jugará por el Tres Naciones. La integración de los «foráneos» con el plantel en Darling Harbour, centro de Sydney, no fue solamente un trámite, fue completar la comunión entre jugadores que mayoritariamente sobresalen en Europa con aquellos que están entrenando desde agosto, en Casa Puma, Montevideo y Australia.

Ahora es el momento de amalgamar a aquellos como Imhoff, Petti, Mattera, Isa o Sánchez, llenos de experiencia que se codean semana a semana con jugadores de alto nivel competitivo con la juventud de muchos de Los Pumas que llegaron desde Argentina y que tuvieron como punto de partida a Jaguares. Sin embargo, ahora es el momento de jugar, de crecer como equipo porque en 15 días estará enfrente ese equipo al que nunca se le pudo ganar y que son la máxima potencia del rugby mundial, por más que hoy la Copa del Mundo esté en una vitrina en tierra sudafricana.