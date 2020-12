Agua Potable recomienda, antes de comprar lotes a privados, corroborar que cuenten con red de servicio de agua

Ante el crecimiento de consultas y reclamos de vecinos por altas de servicios en zonas donde Agua Potable no tiene radio servido -al tratarse de zonas rurales o con mayor demanda a la declarada-, se recomienda hacer consultas previas a la compra de lotes.

Desde el área de Atención al Cliente de la empresa del estado, Agua Potable S.E., informaron que crecieron las consultas por servicio en algunos de los nuevos loteos privados. “Últimamente crecieron las consultas por falta de agua, en este caso son personas que compraron lotes privados fuera de la zona servida”, expresó María Fernández, jefa de Atención al Cliente.

Los terrenos fuera del radio servido son loteos que no cuentan con la infraestructura para la distribución de agua potable, ya sea porque están en zonas rurales o porque se declaran cierta cantidad de lotes se planifica una obra acorde y luego venden más lotes y la infraestructura no tiene la capacidad para abastecer a todos. “En ese caso le solicitamos a la gente que tenga alguna duda si el lote privado que está por comprar pertenece al radio servido o no, que se presenten en las oficinas de Agua Potable con el número de padrón para evaluar y despejar la duda”, recomendó Fernández.

En este sentido la empresa cuenta con un moderno y actualizado sistema de ubicación de sus redes de agua y cloacas por lo que se podrá resolver la información que necesita el usuario en minutos. La compra sin este cruce de datos previos genera una complicación posterior tanto para la construcción de viviendas y aún mayor cuando se la quiere habitar. Otras consultas comunes en las oficinas de Agua Potable son conexiones al servicio de agua y cloaca y la moratoria que está vigente con muchos beneficios para los usuarios. Los horarios de atención son de 7.30 a 20 en Alvear 971, las 24hs por la web (www.aguapotablejujuy.com) y de 7 a 23 al 4233200 –0800-444-26337.