Afirman que la «única campaña» del Frente de Todos será el «cuidado» de los argentinos

Funcionarios nacionales y bonaerenses coincidieron ayer en que la «única campaña» que realizará el Frente de Todos para las PASO de septiembre y las elecciones legislativas de noviembre será el «cuidado» de los argentinos en la pandemia de coronavirus, mientras se definen cuáles serán los «mejores candidatos» para representar al oficialismo.

A 20 días del cierre de listas, el sábado 24 de julio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que la vacunación es un aspecto en el que el Gobierno nacional está «fuerte» y advirtió que prueba de ello es que «los números le dan la derecha», a pesar de que el frente opositor Juntos por el Cambio (JxC) se empeñó en «mostrar que el plan de inmunización no iba a funcionar».

«Desde el minuto cero buscaron mostrar una cosa que no es real, como que el plan de vacunación no iba a funcionar. Ellos necesitaban que las vacunas y todo lo que el Gobierno fue implementando en la pandemia no diera resultado, pero eligieron un tema en donde el Gobierno está fuerte», sostuvo Katopodis en diálogo con Radio del Plata. Para el funcionario, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Alberto Fernández, «si hay un tema en el que el Gobierno está fuerte, en el que los números le dan la derecha, es con la vacunación».

Katopodis se refirió a los dichos de la oposición respecto de que «la vacuna iba a envenenar, que no iba a haber dosis y que se estaba priorizando determinados laboratorios por sobre otros», y afirmó que «la masividad de la vacuna y la contundencia de la respuesta en el plan de vacunación terminan de cerrar ese frente en el que ellos se querían hacer fuertes». En ese sentido, celebró el «entusiasmo» de «la gente saliendo de los vacunatorios» y mostrando su foto con el certificado de vacunación «en las redes sociales».

Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, destacó que en el Frente de Todos «hay un debate interno» para definir los «mejores candidatos» para representar al proyecto «nacional y provincial» en las listas legislativas. En la misma línea que Katopodis, el funcionario bonaerense planteó que para el gobernador Axel Kicillof la única campaña que vale en estos días es la del «cuidado de la salud» ante la pandemia.

En tanto, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien es mencionada como posible candidata, visitó el balneario bonaerense de Monte Hermoso para firmar convenios por 3 millones de pesos para mejorar la situación habitacional de familias con niños de hasta cinco años. La funcionaria recorrió la ciudad junto al intendente local, Alejandro Dichiara, y la diputada provincial del Frente de Todos Marisol Merquel.

«Hace un tiempo nos hemos comprometido en que las políticas nacionales, en articulación con el Gobierno de Axel (Kicillof) y Verónica (Magario), lleguen a cada rincón de nuestra querida provincia de Buenos Aires», sostuvo Tolosa Paz y remarcó que, «como dijo el Presidente», las políticas deben «empezar por aquellos que necesitan la asistencia, ayuda y acompañamiento de Estado».

Tolosa Paz había augurado ayer, durante una entrevista con Télam, que los argentinos «le darán un voto de confianza» al Frente de Todos en las elecciones porque «el pueblo va a reconocer que el Gobierno nacional está haciendo todo para cuidar la vida y reconstruir la Argentina». Consultada respecto de la posibilidad de ser candidata, la funcionaria había respondido: «El Frente de Todos tiene muy buenas mujeres y compañeros que pueden encarar el desafío electoral. Si mi nombre está dentro de esa lista, es un orgullo que ya esté. Alberto y Cristina (Kirchner) saben que cuentan conmigo para el lugar que tenga que ocupar».